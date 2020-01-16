TED ISPARTA'DA ERKEN KAYIT İNDİRİMİ Ted Isparta Koleji'nden 2020 -2021 eğitim dönemi indirim açıklaması yapıldı.
''Yeni eğitim yılına kayıt yaptırmak için Ocak Ayı erken kayıt indirimlerimizden yararlanabilirsiniz''
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