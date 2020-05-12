OTLA MÜCADELE KAPSAMINDA İLAÇLAMA YAPILACAKTIR!

İLAÇLAMA TARİHLERİ ve GÜZERGÂHI

tarihinde Konya-Akşehir arası hat kesimi ve bu arada bulunan istasyon sahalarında,

tarihinde Akşehir-Afyon arası hat kesimi ve bu arada bulunan istasyon sahalarında,

tarihinde Afyon-Dumlupınar arası hat kesimi ve bu arada bulunan istasyon sahalarında,

tarihinde Afyon-Dinar arası hat kesimi ve bu arada bulunan istasyon sahalarında,

tarihinde Dinar-Kaklık arası hat kesimi ve bu arada bulunan istasyon sahalarında,

tarihinde Dinar-Gümüşgün-Burdur arası hat kesimi ve bu arada bulunan istasyon sahalarında,

tarihinde Gümüşgün-Bozanönü-Isparta arası hat kesimi ve bu arada bulunan istasyon sahalarında,

tarihinde Afyon-Kütahya arası hat kesimi ve bu arada bulunan istasyon sahalarında,

tarihinde Kütahya-Eskişehir arası hat kesimi ve bu arada bulunan istasyon sahalarında,

tarihinde Kütahya-Tavşanlı-Tunçbilek arası hat kesimi ve bu arada bulunan istasyon sahalarında,

tarihinde Tavşanlı-Dursunbey arası hat kesimi ve bu arada bulunan istasyon sahalarında,

tarihinde Dursunbey-Balıkesir arası hat kesimi ve bu arada bulunan istasyon sahalarında ilaçlama yapılacaktır.

T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKurumsal İletişim Dairesi BaşkanlığıBASIN DUYURUSU12.05.202014 Mayıs 2020 - 1 Haziran 2020 tarihleri arasında; Konya-Akşehir, Akşehir-Afyon, Afyon- Dumlupınar, Afyon-Dinar, Dinar-Kaklık, Dinar-Gümüşgün-Burdur, Gümüşgün-Bozönü- Isparta, Afyon-Kütahya, Kütahya-Eskişehir, Kütahya-Tavşanlı-Tunçbilek, Tavşanlı- Dursunbey, Dursunbey-Balıkesir istasyonlarında ve istasyonları arasında otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacaktır.Mücadelede kullanılan ilaçlar, insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıması sebebiyle tehlike oluşturmaktadır. Belirtilen demiryolu hat kesimleri ile istasyonların çevresinde vatandaşların dikkatli olmaları gerekmektedir. Demiryolu güzergâhı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihlerinden itibaren on gün boyunca; vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını otlatmamaları ve ot hasadı yapmamaları önemle duyurulur.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.