Eğirdir Blediyesi Bülteni



BELEDİYE BAŞKANIMIZ VELİ GÖK’ÜN

12 MAYIS DÜNYA HEMŞİRELER GÜNÜ MESAJI

“Sağlık, yaşamımız boyunca sahip olabileceğimiz en değerli ve vazgeçilmez temel ihtiyaçlarımızdan biridir. Dünyayı kasıp kavuran Koronavirüs (Covit 19) salgınında sağlık çalışanlarımızın kıymetini daha çok anladık.

Sağlık hizmetlerinin sunumunda etkin bir rol oynayan ve bu ihtiyaca cevap veren en önemli meslek grubu içerisinde ise hemşirelerimiz yer almaktadır.

İlçemizde ve ülkemizin her köşesinde “Önce İnsan” diyerek, insan hayatının kutsallığından ödün vermeksizin sonsuz sabır, gayret ve sevgi ile mesleğini icra etmeye çalışan tüm hemşirelerimizin ‘12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü’ nü kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarılarının devamını diliyorum.’



Veli GÖK

Eğirdir Belediye Başkanı

