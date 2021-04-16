Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i ziyaret etti. Ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunulurken, TBMM Başkanvekili Bilgiç ve Başkan Başdeğirmen, beraberindekilerle birlikte esnaf ziyaretinde bulundu.Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç’in, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i ziyaretine AK Parti İl Başkan Vekili Hamidullah Armağan, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Sevim Köse, İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Keskin, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural ve partililer eşlik etti.Ziyarette Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile şehre kazandırılan yatırımlar, planlanan projeler başta olmak üzere karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç ziyaretinin ardından Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve heyetle birlikte esnaf ziyaretinde bulunarak, ‘hayırlı Ramazanlar’ dileklerinde bulundular.