Şırnak’ın Bestler Dereler Bölgesinde 2018 yılında şehit düşen Uzman Çavuş Muğdat Çelik, için şehadetinin üçüncü yıldönümünde Mevlid-i Şerif okutuldu. Şehidimiz Çelik için, Akkent Camii’nde ailesi tarafından okutulan mevlide Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’de katıldı.Bundan tam üç yıl önce Şırnak’ın Bestler Dereler bölgesinde girdiği çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Muğdat Çelik için, Akkent Camii’inde mevlidi şerif okutuldu. Mevlide, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de katıldı.Şehit Uzman Çavuş Muğdat Çelik’in eşi Bedriye Çelik, 12 yıldır Isparta’da yaşadıklarını ve eşini 16 Nisan 2018’de şehit verdiklerini söyledi. Bedriye Çelik, “Bugün senei devriyesi. Mevlit okutuyoruz. Bizleri yalnız bırakmadığı için Şükrü başkanıma da teşekkür ediyorum” dedi.Şehidimizin oğlu Emir Çelik de, şehit evladı olmakla gurur duyduğunu dile getirerek, “Babam bizim için, vatan için canını verdi. Allah babamın ve tüm şehitlerimizin ruhunu şad eylesin” ifadelerinde bulundu.Mevlit çıkışında aileyi ziyaret eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, “Şehidimiz Muğdat Çelik’in ve tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun inşallah” dedi.