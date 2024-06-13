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Tapuda o şart süresiz ertelendi!

Tapuda o şart süresiz ertelendi!
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Tapuda Gerçek Bedele Geçiş Şartı Süresiz Ertelendi

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren ve 30 yıldır uygulanan tapu devrinde gerçek bedelin beyan edilmesi şartı süresiz olarak ertelendi. Bu önemli gelişme, TBMM’de görüşülen yeni torba yasa düzenlemesi kapsamında duyuruldu.

Torba Yasa Düzenlemesi ve 9. Yargı Paketi

Torba yasa düzenlemesi, seçim döneminin bitmesi ve TBMM'deki çalışmaların başlamasıyla gündeme geldi. Bu yasa paketi, çeşitli düzenlemeleri ve yenilikleri içermektedir:

  • 3600 ek gösterge
  • Taşerona kadro
  • Bağkur prim gün sayısı
    1. Yargı Paketi

Adalet Bakanlığı, yeni yargı paketi üzerinde çalışmalarını sürdürürken, AK Parti kanadı da torba yasa düzenlemesi üzerinde çalışmaktadır. Taslak metnin ne zaman TBMM’ye sunulacağı kesinleşmemiş olsa da, bayram öncesine kadar Meclis’e verilmesi bekleniyor.

Tapuda Gerçek Bedele Geçiş Ertelendi

Ekonomim Yazarı Abdullah Tolu'nun belirttiğine göre, Meclis’e gelmesi beklenen torba yasa içerisindeki gayrimenkul ile ilgili düzenlemeler, gayrimenkullerin vergilendirilmesinde 20-30 yıldır uygulanan kuralları tamamen değiştirecek nitelikte. Ancak, tapu devirlerinde gerçek bedelin beyan edilmesi şartı, teknik nedenlerle süresiz olarak ertelendi.

Önemli Noktalar:

  • Vergi ve Tapu Harcı Kayıpları: Tapu devirlerinde gerçek bedelin beyan edilmesi, ciddi vergi ve tapu harcı kayıplarının önüne geçmek amacıyla planlanıyordu. Ancak, bu düzenlemenin teknik nedenlerle ertelenmesi, mevcut durumda devam eden haksız rekabeti ve vergi kayıplarını sürdürecek.
  • Gayrimenkul Sektörü: Yeni düzenlemeler, gayrimenkul sektöründe önemli değişiklikler getirecek olsa da, gerçek bedele geçiş şartının ertelenmesi sektörün bu önemli değişiklikten şu an için muaf kalmasını sağlıyor.

Bu gelişme, tapu sahipleri ve gayrimenkul sektörü için önemli bir değişiklik anlamına geliyor. Gerçek bedele geçiş şartının ertelenmesi, gayrimenkul alım-satım işlemlerinde mevcut uygulamaların devam edeceği anlamına gelmektedir.

Tapu sahiplerinin bu ertelemeden haberdar olması, olası cezai durumlardan kaçınmalarını ve tapu devir işlemlerinde doğru ve güncel bilgileri kullanmalarını sağlayacaktır. Bu nedenle, gayrimenkul alım-satımı yapacak kişilerin düzenlemeleri yakından takip etmeleri ve ilgili mercilerden güncel bilgileri almaları önem arz etmektedir.

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Tapuda o şart süresiz ertelendi!
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