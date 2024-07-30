Sütçüler 31. Geleneksel Dut ve Pekmez Festivali Coşkuyla Kutlandı

Sütçüler'de 31. Geleneksel Dut ve Pekmez Festivali büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Festivale Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, AK Parti İl Başkanı Furkan Cem Er, Eğirdir Belediye Başkanı Mustafa Özer, İl Genel Meclis Başkanı Av. Mehmet Ali Ertuğrul, AK Parti İlçe Başkanı Av. Halil İbrahim Güleç, önceki dönem AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel, ilçe ve belde belediye başkanları ile çalışkan ve üretken Sütçüler halkı katıldı.

Sütçüler Belediye Başkanı İsmail Yurdabak, misafirleriyle yakından ilgilenerek ev sahipliği yaptı. Festival kapsamında en iyi üreticilere plaket ve ödüller verildi. Festivale katılan halk, Sütçüler’in ürettiği dut ve pekmezlerin tadını çıkararak, festivalin tadını doyasıya yaşadı.