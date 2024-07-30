Son 2 Gün: Ödemeyi Kaçıranlara Ceza ve Haciz Uygulanacak

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) 2. taksit ödemesi için geri sayım başladı. Araç sahiplerinin dikkatine, son ödeme tarihine sadece iki gün kaldı.

MTV, her yıl ocak ve temmuz aylarında olmak üzere iki taksitte ödeniyor. 2024 yılı için 1. taksit ödemesi 31 Ocak tarihine kadar yapılmıştı. 2. taksit ödemesi için belirlenen son tarih ise 31 Temmuz Çarşamba günü olarak açıklandı.

Ödemelerini zamanında yapmayan araç sahipleri, gecikme faizi ve yaptırımlarla karşı karşıya kalacak. Aylık yüzde 4,5 oranında gecikme faizi uygulanacak olan MTV borcunun ödenmemesi durumunda, vergi dairesi tarafından e-haciz işlemi başlatılabilecek.

Milyonlarca araç sahibini doğrudan ilgilendiren bu ödeme, 1 Temmuz'da başlamıştı ve 31 Temmuz Çarşamba günü sona erecek. Araç sahiplerinin cezai duruma düşmemek için ödemelerini zamanında yapmaları önemle hatırlatılıyor.