Memur-Sen'den Toplu Sözleşme İkramiyesi İçin Teşekkür

"Memur-Sen Varsa Çözüm Vardır" sloganıyla hareket eden Memur-Sen, CHP tarafından Anayasa Mahkemesi'ne götürülerek iptal edilen Toplu Sözleşme İkramiyesi'nin TBMM Genel Kurulu'nda yeniden kabul edilerek yasallaşmasını büyük bir memnuniyetle karşıladı.

İptal edilen ikramiye düzenlemesinin yeniden yürürlüğe girmesiyle sendikalı kamu görevlilerinin yaşadığı mağduriyet giderilmiş oldu. Bu yeni düzenleme sayesinde sendika üyesi tüm kamu görevlileri toplu sözleşme ikramiyesi almaya hak kazanacak.

Memur-Sen, yetkili konfederasyon olarak sahada ve masada gösterdikleri çaba, ikili görüşmelerle sağladıkları sosyal diyalog sendikacılığının en iyi örneğini sergilediklerini belirtti. Özellikle Genel Başkan Ali Yalçın'ın kararlı çabası ve ısrarcı takibinin çözümün anahtarı olduğu vurgulandı.

Toplu sözleşme ikramiyesinin yeniden hayata geçmesinde desteğini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'e, Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta'ya, Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerine ve genel kurulda yasayı geçiren milletvekillerine teşekkür edildi.

Memur-Sen, bu kıymetli adımın devamının gelmesi gerektiğini, kamu görevlileri sendikacılığını evrensel ilkelere uyumlu hale getirecek düzenlemelerin vakit kaybedilmeden hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.