Su Ürünleri Fakültesi Dekanlar Konseyin’den Tarım ve Orman Bakanı’na ziyaret

Türkiye’deki Su Ürünleri Fakülteleri Dekanları Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’yi ziyaret ettiler.ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler; “Sayın bakanım; heyetimizi kabulünüz yakın ilgi ve alakanız için biz konsey heyeti olarak çok teşekkür ediyoruz. Fakültelerimizin ve mezunlarımızın sorunları ve çözüm önerileri üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Su Ürünleri Mühendislerinin yetki kanunu, istihdam ve diğer sorunlar üzerine verimli bir toplantı gerçekleştirdik.” Dedi.Bakan Dr. Bekir Pakdemirli; “ Su Ürünleri Fakültelerinin değerli dekanlarıyla bir araya geldik. Ülkemizin su ürünleri üretiminde verimlilik artışı, kalite, yetiştirme tesisleri, ürün çeşitliliği, avlanma gibi konularında fikir alış verişinde bulunduk” dedi.ISUBÜ