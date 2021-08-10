SPORCUMUZ MUSTAFA UZUNER
TÜRKİYE ŞAMPİYONU
Isparta İlimiz sporcuları ulusal müsabakalarda başarılarını sürdürüyor. 08-09 Ağustos 2021 tarihleri arasında Adana'da gerçekleştirilen Bedensel Engelliler Halter Türkiye Şampiyonasında ilimiz sporcusu Mustafa Uzuner 54 kg sikletinde 120 kg kaldırarak Türkiye birincisi oldu.
Engel tanımayan sporcumuz Mustafa Uzuner, İl Müdürlüğümüz Halter Antrenörleri Hasan Ali Şen ve Gamze Şen'i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.
Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
Murat Gevrek