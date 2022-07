Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen, ülkemizin geleceği uğruna, vatan aşkıyla canını hiçe sayan şehitlerimizin aileleri ve gazi ve gazi ailesini ziyaret etti. Başkan Başdeğirmen, “Söz konusu vatan, millet olduğu zaman hiçbir şeyi düşünmeden tek yumruk olarak her türlü mücadeleyi verebilen bir toplumuz” dedi.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen ilk olarak Şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Yılmaz'ın anne ve babası Emine-Süleyman Yılmaz’ı ve ardından Şehit Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi’nin eşi Secaat Çiftçi ve ailesini evlerinde ziyaret ederek bir süre sohbet etti.Şehitlerimizin yakınları da ziyaretten duydukları memnuniyetlerini dile getirerek, Başdeğirmen çiftine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ettiler.Şehitlerimizin yakınlarının ardından Kıbrıs Gazisi Mustafa Ötmez ve eşi Havva Ötmez’i evlerinde ziyaret eden Başdeğirmen çifti sağlıklı ve uzun bir ömür temennilerinde bulundu.Kıbrıs Gazisi Mustafa Ötmez, Kıbrıs Barış Harekâtı esnasında yaşadıklarını anlatırken, her zaferin altında bir inancın yattığını söyledi.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de gözlerini kırpmadan şehadet şerbetini içen şehitlerimiz ve gazilerimizin mücadeleleriyle vatanın ayakta durduğunu söyleyerek, “15 Temmuz’da da aynısı oldu. O gece tek yumruk olmasaydık, bizde bir Suriye, bir Mısır, bir Libya gibi olabilirdik. Birlik beraberlik içerisinde olduğumuz için bu hainleri yendik. Söz konusu vatan, millet olduğu zaman hiçbir şeyi düşünmeden tek yumruk olarak her türlü mücadeleyi verebilen bir toplumuz. Dünya şaşırdı. Bizi de bu Arap Baharlarının içerisine alabileceklerini zannettiler. Orada olanların burada da olacağını zannettiler. 15 Temmuz’da bir gecede 251 şehit verdik. Devletin silahıyla, devletin mermisiyle, devletin insanını öldürüyorsun. Tüm şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Sizlerde Kıbrıs Gazisi olarak döndünüz. Mücadele verdiniz, Allah razı olsun. Allah sizlere de hayırlı uzun ömürler nasip etsin” dedi.