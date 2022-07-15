15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri Başladı15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Garnizon Şehitliği’nde vatanımızın bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin anılması ile başladı. Garnizon Şehitliği’nde düzenlenen programa aziz şehitlerimizin yakınları ve kahraman gazilerimiz başta olmak üzere Vali Aydın Baruş, Kara Havacılık Okul komutanı Tuğgeneral Zeynel Abidin Erginbaş, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda ardından İl Müftüsü Bayram Şahin tarafından tüm şehitlerimiz ve ebediyete intikal eden gazilerimiz için dua okundu. Daha sonra Vali Baruş ve katılımcılar şehit kabirlerini ziyaret ederek çiçek bıraktılar.Buradan Isparta Tren Garı’na geçildi. Yapımı devam eden Millet Bahçesi içerisinde oluşturulan alanda 15 Temmuz Şehitleri anısına fidan dikimi gerçekleştirildi. Vali Baruş ve protokol üyeleri Orman Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan fidanları toprakla buluşturarak can sularını verdiler.Fidan dikimi sonrası gazetecilere açıklama yapan Vali Baruş, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 15 Temmuz tarihinin çok önemli olduğunu belirterek, 15 Temmuz 2016’da milletimizin, kendisini arkadan vurmak isteyenlere fırsat vermediğini söyledi.Vali Baruş; “15 Temmuz 2016’da milletimiz uğradığı en büyük ihanetlerden birine uğradı. Yabancı güçlerin maşası olan FETÖ'cü terör örgütü üyeleri tarafından arkasından hançerlenmek istedi. Ama milletimiz bir kez daha kendisini arkadan vurmak isteyen hainlere fırsat vermedi. Milletimiz eşsiz bir direnişle, karanlık olarak başlayan 15 Temmuz 2016'daki o geceyi, sabah aydınlığa çevirdi. Şehitlerimiz bu ülkenin geleceğine, kanlarıyla ışık verdiler. Biz de şehitlerimizin emanetini burada devam ettirmek üzere fidanlarımızı diktik. Buraya inşallah bundan sonraki yıl dönümlerinde de fidanlar dikilmeye devam edecek. İnşallah bu akşam saat 19.00’da Valiliğin önünde 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda buluşacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız da İstanbul Saraçhane'de olacak buradan Cumhurbaşkanımızın konuşmalarını canlı olarak izleyeceğiz. Daha sonrasında da saat 20.00’de Belediye önünden Valiliğe doğru bir kortej yürüyüşü gerçekleştireceğiz. Hem şehitlerimizin anısını yaşatmak hem de bugünün hafızalarımızda, yüreklerimizde yaşamasını sağlamak üzere yeni nesillerimize bugünün önemini anlatmak üzere yapacağımız bu faaliyetler çok önemli. Onun için tüm Ispartalı vatandaşlarımızı, kardeşlerimizi bu etkinliklere katılmaya davet ediyorum. Şehitlerimizin emanetine sahip çıkalım, onların bu emaneti olmasaydı biz bugün huzur içerisinde demokrasinin hakim olduğu, milli iradenin hakim olduğu bir ülkede yaşayamazdık. Bu minnet borcudur. Bu minnet borcunu ödemek için hep birlikte hareket edelim. Haydi Isparta diyorum bu etkinliklerde buluşalım ve bir kez daha ülkemizin etrafını sarmaya çalışan, ülkemizi bölmek isteyen şer güçlere karşı gücümüzü millet olarak gösterelim. Böylece bu hain emellerini gerçekleştirmek isteyen çevreler bir daha bu tür teşebbüslere kalkışmasınlar. Milletimizin cesareti karşısında her zaman bunlar yenilgiye mahkumdurlar.” diye konuştu.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerine Ulu Cami’de Mevlid-i Şerif programıyla devam edildi. Burada vatanımızın bölünmez bütünlüğü için şehadet mertebesine ulaşan aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz için dualar edilerek Kur’an-ı Kerim tilaveti sunuldu.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında birçok kamu kurum ve kuruluşu tarafından etkinlikler düzenleniyor. Bunlardan biri de İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nde düzenlenen 15 Temmuz temalı fotoğraf ve kitap sergisi oldu. Vali Baruş ve Başkan Başdeğirmen beraberindeki protokol üyeleriyle açılan sergiyi gezdi.