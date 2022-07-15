isparta-haberISPARTA OTO EKSPERTİZisparta-corba-siparis-salonu

Isparta'da ​15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri Başladı

Isparta'da ​15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri Başladı
ISPARTA
G.Tarihi: 15.07.2022 18:51
0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri Başladı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Garnizon Şehitliği’nde vatanımızın bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin anılması ile başladı. Garnizon Şehitliği’nde düzenlenen programa aziz şehitlerimizin yakınları ve kahraman gazilerimiz başta olmak üzere Vali Aydın Baruş, Kara Havacılık Okul komutanı Tuğgeneral Zeynel Abidin Erginbaş, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda ardından İl Müftüsü Bayram Şahin tarafından tüm şehitlerimiz ve ebediyete intikal eden gazilerimiz için dua okundu. Daha sonra Vali Baruş ve katılımcılar şehit kabirlerini ziyaret ederek çiçek bıraktılar.
Buradan Isparta Tren Garı’na geçildi. Yapımı devam eden Millet Bahçesi içerisinde oluşturulan alanda 15 Temmuz Şehitleri anısına fidan dikimi gerçekleştirildi. Vali Baruş ve protokol üyeleri Orman Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan fidanları toprakla buluşturarak can sularını verdiler.
Fidan dikimi sonrası gazetecilere açıklama yapan Vali Baruş, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 15 Temmuz tarihinin çok önemli olduğunu belirterek, 15 Temmuz 2016’da milletimizin, kendisini arkadan vurmak isteyenlere fırsat vermediğini söyledi.
Vali Baruş; “15 Temmuz 2016’da milletimiz uğradığı en büyük ihanetlerden birine uğradı. Yabancı güçlerin maşası olan FETÖ'cü terör örgütü üyeleri tarafından arkasından hançerlenmek istedi. Ama milletimiz bir kez daha kendisini arkadan vurmak isteyen hainlere fırsat vermedi. Milletimiz eşsiz bir direnişle, karanlık olarak başlayan 15 Temmuz 2016'daki o geceyi, sabah aydınlığa çevirdi. Şehitlerimiz bu ülkenin geleceğine, kanlarıyla ışık verdiler. Biz de şehitlerimizin emanetini burada devam ettirmek üzere fidanlarımızı diktik. Buraya inşallah bundan sonraki yıl dönümlerinde de fidanlar dikilmeye devam edecek. İnşallah bu akşam saat 19.00’da Valiliğin önünde 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda buluşacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız da İstanbul Saraçhane'de olacak buradan Cumhurbaşkanımızın konuşmalarını canlı olarak izleyeceğiz. Daha sonrasında da saat 20.00’de Belediye önünden Valiliğe doğru bir kortej yürüyüşü gerçekleştireceğiz. Hem şehitlerimizin anısını yaşatmak hem de bugünün hafızalarımızda, yüreklerimizde yaşamasını sağlamak üzere yeni nesillerimize bugünün önemini anlatmak üzere yapacağımız bu faaliyetler çok önemli. Onun için tüm Ispartalı vatandaşlarımızı, kardeşlerimizi bu etkinliklere katılmaya davet ediyorum. Şehitlerimizin emanetine sahip çıkalım, onların bu emaneti olmasaydı biz bugün huzur içerisinde demokrasinin hakim olduğu, milli iradenin hakim olduğu bir ülkede yaşayamazdık. Bu minnet borcudur. Bu minnet borcunu ödemek için hep birlikte hareket edelim. Haydi Isparta diyorum bu etkinliklerde buluşalım ve bir kez daha ülkemizin etrafını sarmaya çalışan, ülkemizi bölmek isteyen şer güçlere karşı gücümüzü millet olarak gösterelim. Böylece bu hain emellerini gerçekleştirmek isteyen çevreler bir daha bu tür teşebbüslere kalkışmasınlar. Milletimizin cesareti karşısında her zaman bunlar yenilgiye mahkumdurlar.” diye konuştu.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerine Ulu Cami’de Mevlid-i Şerif programıyla devam edildi. Burada vatanımızın bölünmez bütünlüğü için şehadet mertebesine ulaşan aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz için dualar edilerek Kur’an-ı Kerim tilaveti sunuldu.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında birçok kamu kurum ve kuruluşu tarafından etkinlikler düzenleniyor. Bunlardan biri de İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nde düzenlenen 15 Temmuz temalı fotoğraf ve kitap sergisi oldu. Vali Baruş ve Başkan Başdeğirmen beraberindeki protokol üyeleriyle açılan sergiyi gezdi.
 
 

292544537-356544343327721-539474720753917504-n292577961-356544566661032-5379682472600674006-n292608759-356544059994416-5942902122809294587-n292638517-356544319994390-7844914856786374089-n292768134-356544633327692-9118169950796539060-n292931609-356544339994388-4292158888926575242-n292986250-356544189994403-2979264030047023891-n293072710-356544056661083-3332888120360937813-n-1293072710-356544056661083-3332888120360937813-n-1293401265-356544583327697-1454693773136033497-n293406997-356544723327683-7014633276665596886-n293465256-356544676661021-6146965418730866744-n293643942-356544166661072-6856447355211604410-n293647948-356544529994369-4755419134668627552-n293650707-356544679994354-2586879656909263505-n293956013-356544069994415-8412390898195598955-n294052789-356544176661071-999688400007700813-n
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ISPARTA HABER: 1. ULUSAL BİRLİK VE BERABERLİK KOŞUSUISPARTA HABER: 1. ULUSAL BİRLİK VE BERABERLİK KOŞUSU
Isparta'da ​15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri BaşladıISPARTA'DA ​15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ ETKİNLİKLERİ BAŞLADI
Isparta'da Köseoğlu Kuyumculuk'un Pırlanta Modelleri ile Işığınızı Yansıtın
HASTANELERDE YENİ DÖNEM: SİSTEM KURULMAYA BAŞLANDI
Setr-i Nur: Gelinlik- Nişanlık- Kınalık ve Avrupa standartlarında malzemeler ile Profesyonel Makyaj
Isparta Haber: Anızını Yakma, Geleceğini Karartma
ISPARTA'DA ERGÜN ISI İLE TARIMSAL SULAMA SİSTEMLERİ - FATURAYA SON!
AKARYAKITA İNDİRİM GELİYOR HABERİ
BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK
Isparta'da ​Aziz Şehitlerimizin Yakınları, Gazilerimiz ve Yaşlılarımız Ziyaret EdildiISPARTA'DA ​AZİZ ŞEHİTLERİMİZİN YAKINLARI, GAZİLERİMİZ VE YAŞLILARIMIZ ZİYARET EDİLDİ
​Vali Baruş Görevleri Başındaki Kamu Personeliyle Bayramlaştı​VALİ BARUŞ GÖREVLERİ BAŞINDAKİ KAMU PERSONELİYLE BAYRAMLAŞTI
ISPARTA ÇEVİK GIDA'DAN AÇILIŞA ÖZEL KAMPANYALAR!
Isparta'nın kalbindeki tarihi alanlar yeniden kente kazandırılıyorISPARTA'NIN KALBİNDEKİ TARİHİ ALANLAR YENİDEN KENTE KAZANDIRILIYOR
Isparta'da Millet Bahçesinde çocuk oyun alanları kuruluyorISPARTA'DA MİLLET BAHÇESİNDE ÇOCUK OYUN ALANLARI KURULUYOR
Isparta Valisi ve Belediye Başkanı Kurban Pazarını ziyaret ettiISPARTA VALİSİ VE BELEDİYE BAŞKANI KURBAN PAZARINI ZİYARET ETTİ
Isparta'da Arife Gününde Aziz Şehitlerimizin Kabirleri Ziyaret EdildiISPARTA'DA ARİFE GÜNÜNDE AZİZ ŞEHİTLERİMİZİN KABİRLERİ ZİYARET EDİLDİ
Isparta'da Bayramlaşma Töreninde Renkli Görüntüler Ortaya ÇıktıISPARTA'DA BAYRAMLAŞMA TÖRENİNDE RENKLİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Rektör Çarıkçı’nın Kurban Bayramı MesajıREKTÖR ÇARIKÇI’NIN KURBAN BAYRAMI MESAJI
Isparta ​Yeni otogar çatısına sandviç panel uygulanıyorISPARTA ​YENİ OTOGAR ÇATISINA SANDVİÇ PANEL UYGULANIYOR
Isparta ​Cam seyir terası şehri kuşbakışı izlemenin merkezi olacakISPARTA ​CAM SEYİR TERASI ŞEHRİ KUŞBAKIŞI İZLEMENİN MERKEZİ OLACAK
Başkan Başdeğirmen, çalışma arkadaşlarıyla bayramlaştıBAŞKAN BAŞDEĞİRMEN, ÇALIŞMA ARKADAŞLARIYLA BAYRAMLAŞTI
ISPARTA VALİSİ AYDIN BARUŞ'UN KURBAN BAYRAMI MESAJIISPARTA VALİSİ AYDIN BARUŞ'UN KURBAN BAYRAMI MESAJI
Isparta'da Lavanta Kokulu Köy'de Sezon Devam EdiyorISPARTA'DA LAVANTA KOKULU KÖY'DE SEZON DEVAM EDİYOR
Isparta'da Hububat Hasat SezonuISPARTA'DA HUBUBAT HASAT SEZONU
Isparta'da Emniyetten “NEFES” operasyonu: çok sayıda kaçak mal ele geçirildiISPARTA'DA EMNİYETTEN “NEFES” OPERASYONU: ÇOK SAYIDA KAÇAK MAL ELE GEÇİRİLDİ
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜ
Isparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimler
ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
isparta-sarkuteri-peynir-zeytin-urunleri ISPARTA-tursu-salgam-suyu-cigkofte-siparis, ISPARTA uygun avm, isparta-gul-lavanta-urunleri-dogal-lavander-rose-kozmetik-cosmetics isparta-guzellik-salonu-merkezi-telefon-numarasi isparta-pirlanta-yuzuk-kolye-alyans-ucuz-kampanya-koseoglu-kuyukculuk isparta-perde-jaluzi-stor-fon-perde-firmalari isparta-guzellik-merkezi-salonu-manikur-kalici-makyaj-protez-tirnak isparta-cig-kofte-siparis-telefon isparta-gelinlik-tesettürlü gelinlik-makjaj-kiralama-bindalli-kaftan- isparta-cam-imalatı-cift-cam-kampanya-fiyatlari isparta-sarkuteri-yoresel-urunler-cig-sut-et isparta-gunes-elektrik-paneli isparta-mobilya-ipek-muzaffer-tarik-karaca-divanev-manco-genc-cocuk-odasi-inegol-divanev-mobilya isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava isparta-dugun-salonları-bubble-kids isparta-temizlik-sirketleriisparta-off-road-modifiye-oto-aksesuartürker kapındaisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

ISPARTA ÇEVİK GIDA'DAN AÇILIŞA ÖZEL KAMPANYALAR!ISPARTA ÇEVİK GIDA'DAN AÇILIŞA ÖZEL KAMPANYALAR!09 Temmuz 2022
BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAKBAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK13 Temmuz 2022
Isparta'da ​Aziz Şehitlerimizin Yakınları, Gazilerimiz ve Yaşlılarımız Ziyaret EdildiIsparta'da ​Aziz Şehitlerimizin Yakınları, Gazilerimiz ve Yaşlılarımız Ziyaret Edildi10 Temmuz 2022
​Vali Baruş Görevleri Başındaki Kamu Personeliyle Bayramlaştı​Vali Baruş Görevleri Başındaki Kamu Personeliyle Bayramlaştı10 Temmuz 2022
Isparta'da Bayramlaşma Töreninde Renkli Görüntüler Ortaya ÇıktıIsparta'da Bayramlaşma Töreninde Renkli Görüntüler Ortaya Çıktı08 Temmuz 2022
Isparta Valisi ve Belediye Başkanı Kurban Pazarını ziyaret ettiIsparta Valisi ve Belediye Başkanı Kurban Pazarını ziyaret etti08 Temmuz 2022
Isparta Haber: Anızını Yakma, Geleceğini KarartmaIsparta Haber: Anızını Yakma, Geleceğini Karartma14 Temmuz 2022
HASTANELERDE YENİ DÖNEM: SİSTEM KURULMAYA BAŞLANDIHASTANELERDE YENİ DÖNEM: SİSTEM KURULMAYA BAŞLANDI14 Temmuz 2022
ISPARTA VE BÖLGEDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?ISPARTA VE BÖLGEDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?13 Temmuz 2022
Isparta ve Burdur'da üniversitelerden “İşimdeyim, Güvendeyim” projesiIsparta ve Burdur'da üniversitelerden “İşimdeyim, Güvendeyim” projesi13 Temmuz 2022
Setr-i Nur: Gelinlik- Nişanlık- Kınalık ve Avrupa standartlarında malzemeler ile Profesyonel MakyajSetr-i Nur: Gelinlik- Nişanlık- Kınalık ve Avrupa standartlarında malzemeler ile Profesyonel Makyaj14 Temmuz 2022
ISPARTA'DA 15 TEMMUZ MİLLİ BİRLİK YÜRÜYÜŞÜISPARTA'DA 15 TEMMUZ MİLLİ BİRLİK YÜRÜYÜŞÜ14 Temmuz 2022
Isparta'da Arife Gününde Aziz Şehitlerimizin Kabirleri Ziyaret EdildiIsparta'da Arife Gününde Aziz Şehitlerimizin Kabirleri Ziyaret Edildi08 Temmuz 2022
Isparta'da Köseoğlu Kuyumculuk'un Pırlanta Modelleri ile Işığınızı YansıtınIsparta'da Köseoğlu Kuyumculuk'un Pırlanta Modelleri ile Işığınızı Yansıtın14 Temmuz 2022
Isparta'da Millet Bahçesinde çocuk oyun alanları kuruluyorIsparta'da Millet Bahçesinde çocuk oyun alanları kuruluyor09 Temmuz 2022
AKARYAKITA İNDİRİM GELİYOR HABERİAKARYAKITA İNDİRİM GELİYOR HABERİ13 Temmuz 2022
ISPARTA VALİSİ AYDIN BARUŞ'UN "15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ" MESAJIISPARTA VALİSİ AYDIN BARUŞ'UN "15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ" MESAJI14 Temmuz 2022
Isparta'nın kalbindeki tarihi alanlar yeniden kente kazandırılıyorIsparta'nın kalbindeki tarihi alanlar yeniden kente kazandırılıyor09 Temmuz 2022
​ITSO Başkanı Tutar’dan Kurban Bayramı mesajı​ITSO Başkanı Tutar’dan Kurban Bayramı mesajı09 Temmuz 2022
Ziyaretinizle dünyayı sanki bana verdinizZiyaretinizle dünyayı sanki bana verdiniz09 Temmuz 2022