İşte merakla beklenen iPhone SE'nin özellikleri ve Türkiye fiyatı

iPHONE SE'NİN TÜRKİYE FİYATI

ABD devi Apple merakla beklenen modeli iPhone SE'yi resmen tanıttı. Sessiz sedasız duyurulan telefonun Türkiye fiyatı da açıklandı.iPhone SE özellikleri arasında 4.7 inç büyüklüğünde 1334 x 750 piksel çözünürlüğünde True Tone desteğine sahip bir ekran ile geliyor.Bu ekranın hemen altında iPhone 8 modelinde olduğu Touch ID destekli bir ana ekran tuşu yer alıyor.iPhone SE 2020'nin içi de 2020 yılının iPhone modellerine güncellendi. iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max'te kullanılan Apple A13 Bionic işlemcisi yeni iPhone SE'de de kullanılıyor.iPhone SE 2020'nin depolama seçenekleri arasında 64GB, 128GB ve 256GB olmak üzere üç farklı depolama seçeneği var. Yeni iPhone, iPhone 8 ile yaklaşık aynı pil ömrüne sahip.iPhone SE'nin kamera tarafında ise tek bir arka kamera karşımıza çıkıyor. Bu kamera, 12 MP çözünürlüğünde ve Apple'ın dediğine göre geniş kamera olarak adlandırılıyor.64, 128 ve 256 GB depolama seçeneklerine sahip telefonda; 13 saate kadar video oynatma, 40 saate kadar ses çalma ve 11 saate kadar da video oynatma süreleri vadeden bir batarya bulunuyor.Yeni iPhone SE; uzay grisi, gümüş ve kırmızı renk seçenekleriyle satın alınabiliyor.iPhone SE 2020'nin Türkiye fiyatı 64GB depolama alanına sahip modeli için 5.299,00 TL128GB depolama alanına sahip telefon 5.749,00 TL,256GB depolama alanı isteyenler ise 6.599,00 TL ödeyerek iPhone SE 2020 sahibi olabilecek.