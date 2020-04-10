Son dakika: Bakan Soylu sokağa çıkma yasağı detaylarını açıklıyor

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Soylu sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklamada bulundu. Soylu, "Sokağa çıkma yasağı, pazardan itibaren devam edecek diye telaş söz konusu olmasın. Pazar saat 24.00 itibarıyla bitecektir." ifadelerini kullandı.İçişleri Bakanı Soylu sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklamada bulundu. : "Sokağa çıkma yasağı, pazardan itibaren devam edecek diye telaş söz konusu olmasın. Pazar saat 24.00 itibarıyla bitecektir."- Milletimizin telaşı var bunu da normal karşılıyorum ama bu telaşa gerek yok. Yarın fırınlar açık, kendi araçlarıyla ekmek dağıtabilecekler.- Marketlerde veya birtakım fırınlarda oluşturulan bu kalabalığa gerek olmadığını, herkesin sakin olması gerektiğini ifade ediyorum.,- Bu normal bir sokağa çıkma yasağı değil. Bunlar, baştan kurtulmak için ortaya konulan tedbirler.- Muhabirler dahil olmak üzere canlı yayın araçları dahil olmak üzere medya kuruluşları yayınlarını devam ettirecek.- Türkiye'de hafta içi yüzde 95 oranıyla sokağa çıkılmıyor. Biz bunu hafta sonuna da taşımak istiyoruz.- Cumhurbaşkanımız ve Bilim Kurulu'nun bilgileri ve görüşleri dahilinde adımlar atıyoruz.- Devlet şunu istiyor: Vatandaşımız (acil işi olmayanlar) hafta sonu dışarıya çıkmasın. Pazartesi'den itibaren işlerine devam edebilecekler.Ayrıntılar geliyor...