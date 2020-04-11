TELALEM'DEN ALO SERVİS HATTI

Isparta'nın cep aksesuar ve elektroik ürünler mağazası Telalem, COVİD-19 tedbirleri ve sokağa çıkma yasağı bulunan kişilere servis imkanı sunuyor. Telefon ve whatsapp yoluyla sipariş alıyor.

Şarj aleti, USB kablolar, hafıza kartları, telefon kılıfı, kırılmaz cam, Powerbank, flaşdisk, kulaklık, oyun kolu, koruyucu yüz bandı, uzaktan eğitim için telefonlara göre tripodlar, klavye, mouse, kulaklık ve daha yüzlerce telefon aksesuarını, elektronik ürünleri sizlere ulaştırıyor.



Hemen siparişinizi verin eve gelsin!

0532 515 14 23















































































































TELALEM’DE DAHA BAŞKA NELER VAR?

Kablosuz Görüntü ve Ses Aktarıcı

GPS'li Akıllı Saatler

Action Kamera

Kablolu ve Kablosuz Kulaklık (Wireless)

Ses Bombası, MP3 Player,Radyo, Bluetooth hoparlör

Karaoke Mikrofonları (Bu üründe kampanya var!)

Joystick (Oyun kolu), Game Mouse, Game Klavye

Flash Disk ve Hafıza Kartları

Masa Tipi Aydınlatma Lambası

Cep Telefonu Ekran Büyütücü

USB Masaüstü Vantilatör

İnternet ,müzik,oyun ve doğa tutkunları için Telefon Alemi Telalem’in elektronik ürün yelpazesinde ise yine yüzlerce ürün seçeneği yer alıyor;