Isparta'nın cep aksesuar ve elektroik ürünler mağazası Telalem, COVİD-19 tedbirleri ve sokağa çıkma yasağı bulunan kişilere servis imkanı sunuyor. Telefon ve whatsapp yoluyla sipariş alıyor.
Şarj aleti, USB kablolar, hafıza kartları, telefon kılıfı, kırılmaz cam, Powerbank, flaşdisk, kulaklık, oyun kolu, koruyucu yüz bandı, uzaktan eğitim için telefonlara göre tripodlar, klavye, mouse, kulaklık ve daha yüzlerce telefon aksesuarını, elektronik ürünleri sizlere ulaştırıyor.
Hemen siparişinizi verin eve gelsin!
Telefon: 0532 515 14 23
TELALEM’DE DAHA BAŞKA NELER VAR?
İnternet ,müzik,oyun ve doğa tutkunları için Telefon Alemi Telalem’in elektronik ürün yelpazesinde ise yine yüzlerce ürün seçeneği yer alıyor;
- Kablosuz Görüntü ve Ses Aktarıcı
- GPS'li Akıllı Saatler
- Action Kamera
- Kablolu ve Kablosuz Kulaklık (Wireless)
- Ses Bombası, MP3 Player,Radyo, Bluetooth hoparlör
- Karaoke Mikrofonları (Bu üründe kampanya var!)
- Joystick (Oyun kolu), Game Mouse, Game Klavye
- Flash Disk ve Hafıza Kartları
- Masa Tipi Aydınlatma Lambası
- Cep Telefonu Ekran Büyütücü
- USB Masaüstü Vantilatör