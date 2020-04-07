GÜCÜ ETKİSİNDE
Glaswin

Son dakika: Kritik toplantı sonrası Erdoğan duyurdu: Parayla satışı kesinlikle yasak!

Son dakika: Kritik toplantı sonrası Erdoğan duyurdu: Parayla satışı kesinlikle yasak!
ISPARTA
G.Tarihi: 06.04.2020 20:48
350 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
Son dakika: Kritik toplantı sonrası Erdoğan duyurdu: Parayla satışı kesinlikle yasak!
Gelen son dakika bilgisine göre kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası çok önemli açıklamalarda bulundu.

Son dakika haberi... Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları; 
Pazar yerleri ve toplu mekanlarda maske takılmasını zorunlu hale getirdik. Pazar yerlerinde tahtalar arasındaki ayrılıklar konusunu hassasiyetle ele aldık. Valiliklerimiz bu süreci çok yakından takip edecekler. Valiliklerimiz e-devletten ücretsiz maske dağıtımına başladı. 

"KESİNLİKLE PARAYLA SATIŞI YASAK, ÜCRETSİZ"
Kesinlikle parayla maske satışı yasaktır. Marketlerde verilen maskeler de ücretsizdir. Salgın bitene kadar vatandaşlarımızın tamamına yetecek maske stoğumuz ve üretim planlamamız vardır. Devlet olarak tüm vatandaşlarımıza ücretsiz olarak maske ulaştırmakta kararlıyız.
Evlerimizden dışarıya çıkmak zorunda kalan vatandaşlarımızın 3 adım veya 2 metre mesafeden daha yakın bulunmamalarını önemsiyoruz. Her şehrimizde bulunan il hıfzıhha kurumları ile pandemi kurulları gerekirse ilave tedbirleri geliştiriyorlar.
Köy, mahalle, belde ve hatta ilçe düzeyinde kimi yerleri karantinaya alıyoruz. 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımız için Türkiye'nin her yerinde Vefa Sosyal Destek kurumları oluşturduk. 

"ÖNEMLİ BİR EŞİĞİ DAHA AŞTIK"
1 milyon 320 bin vatandaşımızın temel ihtiyaç taleperini yerine getirdik. İlk, orta, yüksek öğretim öğrencilerimizin eğitimini internet ve televizyon yoluyla bu dönemi yürütüyoruz. Tüm vatandaşlarımızın evlerinde kalmalarını sağlayarak insan haraketliliğini asgari düzeye indirmekte kararlıyız.
İnşallah bu musibetten tamamen kurtulacağız. Test sayısında 20 bini geçerek önemli bir eşiği daha aştık. Hastanelerimizde teşhis ve tedavi konusunda herhangi bir sıkıntımız yoktur. Sağlık hizmetleri, gıda ve temizlik malzemeleri tedariki, kamu güvenliği bakımından hamdolsun kaydadeğer bir meseleyle karşılaşmadık. 

"O ÜLKELER BİZİM GİBİ TEDBİR ALSAYDI BUGÜN DAHA İYİ KONUMDA OLABİLİRDİK"
Bizi yakından ilgilendirdiği için Avrupa ülkelerinin tamamıyla Amerika'daki gelişmeleri an be an takip ediyoruz. Kovid-19 hastalarımızın veya bulaştıranların önemli olarak Avrupa ve Amerika seyahati geçmişinin olması bu ülkelerin gerekli tedbirleri almadığını gösteriyor. Bugün o ülkeler bizim gibi tedbir alsaydı çok daha iyi konumda olabilirdik. 

TEKALİFİ MİLLİYENİN 10 MADDESİ HATIRLATMASI
Türkiye Cumhuriyeti devleti kurum ve imkanlarıyla 83 milyon vatandaşının istisnasız tamamının yanındadır. Milletimizin devlete olan birliği ile dayanışma için şükranlarımı sunuyorum. Türk milleti Gazi Mustafa Kemal imzasıyla yayınlayan 'tekalifi milliye' emirleriyle varını yoğunu ortaya koymuş millettir. 

Tekalifi milliyenin 10 maddelerini hatırlatıyorum:
1* Her ilçede bir tane Tekâlif-i Milliye Komisyonu kurulacak.
2* Halk, elindeki silah ve cephaneyi 3 gün içinde orduya teslim edecek.
3* Her aile bir askeri giydirecek.
4* Yiyecek ve giyecek maddelerinin %40'ına el konacak ve bunların karşılığı daha sonra geri ödenecek.
5* Ticaret adamlarının elindeki her türlü giyim eşyasının %40'ına el konacak ve bunların karşılığı daha sonra geri ödenecek.
6* Her türlü makineli aracın %40'ına el konacak.
7* Halkın elindeki binek hayvanlarının ve taşıt araçlarının %20'sine el konacak.
8* Sahipsiz bütün mallara el konacak.
9* Tüm demirci, dökümcü, nalbant, terzi ve marangoz gibi iş sahipleri ordunun emrinde çalışacak.
10* Halkın elindeki araçlar bir defa olmak üzere 100 km'lik mesafeye ücretsiz askeri ulaşım sağlayacak.

Bugün de yaptığımız işte budur. Devletimiz milletiyle elele vererek ülkenin tüm imkanları salgın döneminin yol açtığı sıkıntılar ve tehditlerle mücadele için harekete geçirmiştir. Her ne kadar bazı kafalar bu dayanışma kültürünü anlamakta zorlanıyor olsa da hamdolsun millet üzerine düşen görevleri bihakkın yerine getirmektedir.
Sadece imkana değil aynı zamanda morale ve kararlılığa sahibiz. Her türlü ihtimali göz önünde bulundurarak kararlarımızı alıyor harekete geçiyoruz. Alınan tedbirler, özellikle bu sebeple çalışmaya ara veren işletmelerimizi istihdamı korumaları şartıyla kısa çalışma ödeneğinden vergi ötelemesine ve krediye kadar her türlü araçla destekliyoruz. İstihdamın sürmesi en büyük kriterimizdir. 

EKONOMİK HAMLELER
Aldığımız tedbirlerle 2 milyondan fazla mükellefin muhtasar vergilerini erteledik. Firmalara ve gerçek kişilere kredi ödemelerini asgari 3 ay erteleyebilmeleri için finansman desteği sağlıyoruz. Kredi geri ödemelerini 180 güne çıkararak takip sürelerini uzattık.
İhracatçılara stok finansman desteği veriyoruz. Kredi Garanti Fonu'nun kapasitesini arttırdık. Belediyelerin kesintilerini kaldırarak 3 milyar liralık kaynak sağladık. KOSGEN geri ödeme desteklerinden sağlanan 136 bin işletmeye yapacakları banka kredi ödemelerini erteleme imkanı sağlıyoruz.  Bu ertelemeden kaynaklanacak maliyeti KOSGEB üstlenecektir.
Emeklilerimizin en düşük maaşını bin 500 liraya çekerek hem de bayram ikramiyelerini ödeyerek rahatlattık. 2 milyon 300 bin haneye yardım için hazırlıklara başladık. Özellikle yevmiye, günlük kazancıyla hayatını sürdürmek zorunda olan, hiçbir geliri olmayan vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum; valilik veya kaymakamlarımıza telefonla durumunuzu anlatmanız halinde devletimiz her türlü desteği size verecektir.
İhtiyacı olan hiçbir vatandaşımız devletinden yardım istemekten çekinmesin. Şu ana kadar kampanya hesaplarında toplanan meblağ yaklaşık 1 milyar 500 milyon lirayı buldu. Ayrıca 43 milyon lira da SMS olarak toplandı. AK Parti Meclis Grubu hesabında toplanan yaklaşık 5 milyon liralık meblağ da buraya aktarılacaktır.  Kampanyaya destek veren her vatandaşımıza, kurumumuza, sanat, spor camiamızı, hayırseverlerimizi, sanatçılarımızı bu kampanyaya destek vermeye davet ediyorum.

İdari düzenlemeleri Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve bakanlıklarımızın genelgeleri ile yasal düzenlemeleri Meclisimizle çalışarak kanun olarak hayata geçiriyoruz. Kabine toplantımızda ayrıntılı olarak değerlendirdiğimiz kapsamlı yasa teklifini kamuoyuna süreceğiz. İnfaz düzenlemesi inşallah yarın TBMM genel kurulunda görüşülmeye başlanacaktır.
İdari düzenlemeleri Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve bakanlıklarımızın genelgeleri ile yasal düzenlemeleri Meclisimizle çalışarak kanun olarak hayata geçiriyoruz. Kabine toplantımızda ayrıntılı olarak değerlendirdiğimiz kapsamlı yasa teklifini kamuoyuna süreceğiz. İnfaz düzenlemesi inşallah yarın TBMM genel kurulunda görüşülmeye başlanacaktır.
Cumhurbaşkanlığı politika kurullarının ikisinin de yapısında değişikliğe gidiyoruz. Gıda, Tarım, Hayvancılık ile Sağlık ve Sosyal Politilar Kurulu oluşturuyoruz.
Yaşadığımız koronavirüs salgının ardından dünyada hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı açıkça görülüyor.  Kendilerine sahte bir dünya kuranların devri artık kapanıyor. Ekonomi sadece faizden, spekülatif araçlardan değil adil dağılım olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Ekonomik ve sosyal ilişklerin yeniden tanımlanacağı bir döneme giriyoruz. 17 yıldan dilimizden düşürmediğimiz 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' her ülkenin devlet sisteminde yerini bulacaktır. 
Eğitim, sağlık, ulaşım, sanayi, tarım, enerjiye kadar her alanda inşa ettiğimiz güçlü altyapının semeresini alacağımız bir devrin eşiğindeyiz. Siyasi ve ekonomik olarak çok daha güçlü bir duruma ulaşma imkanına sahibiz. Halihazırda yaşadığımız dönemi en kısa sürede geride bırakmamız gözüküyor.
Tek başına bizim bu salgını bitirmemiz yetmiyor. Bu coğrafyanın tamamında bu sorunun çözülmesi gerekiyor. Aldığımız tedbirler ve gerekirse alacağımız ilave önlemler Avrupa ve dünya ile paralel şekilde inşallah bu salgının üstesinden geleceğiz. Asıl büyük mücadele salgından sonra başlayacaktır.
Çalışan her fabrikamız üretimi devam edecektir, çiftçilerimiz ekilmemiş toprak bırakmayacaktır. Hizmet sektörümüz iç ve dış bağlantılarını canlı tutacaktır. Hep birlikte daha çok çalışacağız. Sadece salgın döneminin kayıplarını telafi etmekte kalmayacak, inşallah çok daha büyük bir hamleyi gerçekleştireceğiz.
Üretimimizi, isdihdamımızı, ihracatımızı, sanayimizi, ticaretimizi, altyapımızı hedeflerimize uygun şekilde daha da güçlendirmek için hızlı bir şekilde başlatacağız. Bu süreçte her bir vatandaşımızın gayretine, çalışkanlığına, üretimine ve bilhassa gençlerin enerjisine ihtiyacımız olacaktır. Salgının önüne geçmek için evde kalarak geçirdiğimiz günlerde depoladığımız enerjiyi inşallah yeni dönemde daha çok çalışarak değerlendireceğiz.
Allah'ın yardımı ile bu sıkıntılı günleri geride bırakarak büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını yine milletimizle birlikte tamamlayacağız. Koronavirüs sağlığında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Sağlık personelimize şükranlarımı sunuyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Sizleri bir kez daha sevgi ve saygıyla selamlıyorum, kalın sağlıcakla.
 
 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Başkan Erdoğan'dan Fatih Portakal hakkında suç duyurusu
Bakanlık açıkladı: Koronavirüsten can kaybı ve vaka sayısı
Son dakika: Kritik toplantı sonrası Erdoğan duyurdu: Parayla satışı kesinlikle yasak!
Google koronavirüs raporunu yayınladı! İşte salgın sonrası Türkiye...
Tartışılan iddialar sonrası MEB uyardı!
​Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığından yeni koronavirüs önlemi
Aranan şahıs Isparta emniyet ekiplerince yakalandı
Sözde ‘koronaya meydan okuduğunu...’ Batıda iğrenç akım
Isparta PTT Baş Müdürlüğü ''Adrese teslim edilecek''
Ödemeler yarın başlıyor...
Haber:​Ücretsiz masken için internet adresi değişti
Koronavirüsü 48 saat içinde tamamen yok etti
Türk bilim insanı başardı! Korona ilacı ve aşısında dev adım
Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı
81 ile gönderildi ''sokak hayvanları genelgesi''
Türkiye'nin ilk koronavirüs aşısı ​Bilim Kurulu Üyesi'nden iyi haber!
Kırmızı et fiyatlarıyla ilgili önemli açıklama geldi
Düşüş yok! harıl harıl çalışıyorlar!
PTT'den İŞKUR ödemelerinde yeni uygulama!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 il sağlık müdürü ile görüştü
Türkiye'de 34 milyona sokağa çıkma yasağı
Isparta'da bu yasağa uymayana para cezası var!
Koronavirüs Sebebiyle Devletten Nasıl Nakit Yardım Alınır?
Isparta'da o yol kapatıldı...!
Bakanlık açıkladı: Vaka ve can kaybı sayısı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA döner sipariş, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta ekran değişimi cam değişimiISPARTA ucuz mobilyaısparta cocuk kulübüısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta Valiliği duyurdu: Sosyal destek kapsamında ödenecek olan 1.000 TL ...Isparta Valiliği duyurdu: Sosyal destek kapsamında ödenecek olan 1.000 TL ...02 Nisan 2020
Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 30.03.2020 Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 30.03.2020 31 Mart 2020
Bakan ilk kez açıkladı fiyatlar düşecek!Bakan ilk kez açıkladı fiyatlar düşecek!04 Nisan 2020
Koronavirüse yakalanan kişi işten çıkarılır mı? Açıklama geldiKoronavirüse yakalanan kişi işten çıkarılır mı? Açıklama geldi31 Mart 2020
Sağlık Bakanlığı, Illere Göre Vefat Sayılarını AçıkladıSağlık Bakanlığı, Illere Göre Vefat Sayılarını Açıkladı04 Nisan 2020
1000 lira yardım ödemeleri başladı!1000 lira yardım ödemeleri başladı!01 Nisan 2020
Koronavirüsün uğramadığı kasaba: Napolyon ile askerlerini kurtaran 'mucizevi su' Koronavirüsün uğramadığı kasaba: Napolyon ile askerlerini kurtaran 'mucizevi su' 31 Mart 2020
Neden virüsü alan herkes hasta olmuyor?Neden virüsü alan herkes hasta olmuyor?31 Mart 2020
Haber:​Ücretsiz masken için internet adresi değiştiHaber:​Ücretsiz masken için internet adresi değişti06 Nisan 2020
Yerli ilaç 4 ay sonra hazır!Yerli ilaç 4 ay sonra hazır!31 Mart 2020
Haber: Türkiye'deki Koronavirüste son durum açıklandıHaber: Türkiye'deki Koronavirüste son durum açıklandı31 Mart 2020
Gözde Balık Evi: ''Balıksız Olmaz!''Gözde Balık Evi: ''Balıksız Olmaz!''31 Mart 2020
Milli Dayanışma Kampanyasına Başkan Veli Gök'ten 10 TL bağış Milli Dayanışma Kampanyasına Başkan Veli Gök'ten 10 TL bağış31 Mart 2020
O kadar şifalı ki uzmanlar açıkladı! inanmıyorsanız deneyin!O kadar şifalı ki uzmanlar açıkladı! inanmıyorsanız deneyin!31 Mart 2020
81 ile yeni talimat: Tek kullanımlık olacak!81 ile yeni talimat: Tek kullanımlık olacak!31 Mart 2020
Günde 5 tane yerseniz! bu besin antibiyotikten daha etkili!Günde 5 tane yerseniz! bu besin antibiyotikten daha etkili!31 Mart 2020
Bir faydası daha ortaya çıktı kanser hücrelerini yok ediyor!Bir faydası daha ortaya çıktı kanser hücrelerini yok ediyor!31 Mart 2020
Burdur'da bir esnaf paketi açınca şok oldu!Burdur'da bir esnaf paketi açınca şok oldu!04 Nisan 2020
Isparta Belediyesi: ''​Az sürede çok iş!''Isparta Belediyesi: ''​Az sürede çok iş!''31 Mart 2020
5 il listeye kendiliğinden dahil oldu! Giriş çıkışlar yasak!5 il listeye kendiliğinden dahil oldu! Giriş çıkışlar yasak!04 Nisan 2020