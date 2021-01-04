Son dakika! İşte memur ve emeklilerin zamlı maaşları...



Milyonlarca emekli ve memurun yeni yılda ne kadar zam alacağı ortaya çıktı. Aralık ayı enflasyonunun açıklanması ile birlikte memur emeklilerin en düşük maaşı 3.021 lira olacak.



Yaklaşık 13 milyon emekli ile 3 milyondan fazla memurun Ocak ayında alacakları zam oranı belli oldu.



Memur ve memur emeklileri yüzde 7,36, SSK ve Bağ- Kur emeklileri yüzde 8,36 oranında zam alacak.



Bugün saat 10.00 itibarıyla açıklanan Aralık ayı enflasyonu yıllık 14.60 aylık ise 1.25 olarak açıklandı.



Enflasyon oranları hem memurların hem de emeklilerin zamlarını etkiliyor. İşte memur ve emeklilerin alacağı yeni maaşlar...



Aralık ayı enflasyonun belli olmasıyla birlikte Bağ-Kur esnaf emeklilerinin en düşük maaşı 2.044 lira 43 kuruş oldu.

2000 öncesi SSK emeklilerin en düşük maaşı 2.419 lira oldu.



YENİ KIDEM TAZMİNATI TAVANI BELLİ OLDU

Memur emeklilerin en düşük maaşı 3.021 lira oldu.



Bağ-Kur tarım emeklilerin en düşük maaşı 1524 lira oldu.

Kıdem tazminatı tavanı ise 7640 lira oldu.



EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE OLDU?

Eşi çalışmayan, iki çocuklu olduğu varsayılan en düşük memur maaşı 4 bin 230 TL’den 4 bin 541 TL’ye yükselecek.

