Son dakika haberi: Koronavirüste son durum açıklandı: 1704 vaka, 16 kayıp

Son dakika haberi:







Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı koronavirüste son durumu açıkladı. Son 24 saatte 1704 vaka daha tespit edildi, 16 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 108'e yükselirken, vaka sayısı ise 7 bin 402'ye çıktı. İyileşen hasta sayısı ise 70 olarak açıklandı.Bakanlık'tan yapılan son dakika açıklamaya göre, geride bıraktığımız 24 içinde 1704 vaka daha tespit edildi, 16 kişi hayatını kaybetti.Bugüne kadar toplam 55 bin 464 test yapıldı, 7 bin 402 kişide koronavirüs tespit edildi. Toplam vefat sayısı ise 108. Öte yandan, halen 445 hasta yoğun bakım şartlarında tedavi görüyor.Bu süreç zarfında 70 hasta iyileşerek taburcu edildi.