GÜCÜ ETKİSİNDE
Glaswin

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 İle uçak seferlerine ilişkin yeni genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 İle uçak seferlerine ilişkin yeni genelge
ISPARTA
G.Tarihi: 28.03.2020 21:51
203 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 İle uçak seferlerine ilişkin yeni genelge
Son Dakika Haberi; İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Koronavirüs Tedbirleri” kapsamında “Uçak/ Otobüs” seferleri ile ilgili yeni bir genelge daha gönderdi. Buna göre, havayolu ile düzenlenecek uçuşlarda da yolcular, yarın saat 06:00’dan itibaren “Seyahat İzin Belgesi” olmadan seyahat edemeyecek.

Tüm vatandaşların  bulundukları şehirde kalmaları esas olacak, ancak tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar, özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde, kalacak yeri bulunmayan vatandaşlar “Seyahat İzin Kurullarından” seyahat izin belgesi alarak hava yolu ile seyahat edebilecek.
Hava yolu ulaşımı ile sınırlı olmak üzere temel insani ihtiyaçların üretim ve tedarik süreçleri içerisinde yer aldığını ilgili meslek odalarından belgelendirenler, seyahat izin kurullarınca uygun görülmesi halinde şehirlerarası seyahat edebilecek
-Hizmetine ihtiyaç duyulan üst düzey kamu görevlileri ile kamu hizmeti yürütenlerin görevleri çerçevesinde seyahat etmelerinde kısıtlama olmayacak.

“SEYAHAT İZİN KURULLARI” OLUŞTURULACAK
-Uçak seferlerine devam edilen havaalanlarında, havaalanı mülki idare amirlerinin başkanlığında, Türk Hava Yolları, emniyet müdürlüğü ve havaalanı işletmesinin temsilcilerinden oluşan “Seyahat İzin Kurulları” oluşturulacak.

“SEYAHAT İZİN BELGESİ” UYGULAMASI BUGÜN BAŞLIYOR
-Oluşturulan kurullar 28.03.2020 tarihi (bugün) saat 20:00’den itibaren belirtilen şartları uyan vatandaşlara “Seyahat İzin Belgesi” düzenlenmesine başlayacak.
-Düzenlenen seyahat izin belgelerinin, Türk Hava Yolları ile elektronik ortamda paylaşılması için İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından ivedi olarak gerekli sistem kurulacak. 

BELGE NEREDEN ALINACAK?
-199 Çağrı Merkezi ve “İçişleri Bakanlığı E-Başvuru sistemi faaliyete geçene kadar gelecek olan seyahat izin belgesi taleplerinin Başvuru Masalarından karşılanması için valiler ve kaymakamlar tarafından gerekli tedbirler (seyahat izin kurullarının sayısını, personelinin arttırılması vb.) gecikmeksizin alınacak.
-Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce, 199 çağrı numarası üzerinden, taleplerin hızlı bir şekilde alınması ve karşılanması için yeteri kadar çağrı alıcının görevlendirilmesi sağlanacak

UÇAK/ OTOBÜS SEFERLERİ İLE İLGİLİ YENİ GENELGE
İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine Koronavirüs tedbirleri kapsamına Uçak/ Otobüs seferleri ile ilgili yeni bir genelge gönderdi.
Genelgede, tüm Dünya’yı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgınının en temel özelliği, fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla çok hızlı bulaşması ve enfekte insan sayısının çok hızlı artması olduğu vurgulandı. 
Bu salgının yayılmasının engellenmesinde en etkili yolun,  sosyal hareketliliğin  ve insanlar arası temasın azaltılarak,  sosyal izolasyonu mutlak şekilde sağlanması olduğuna dikkat çekilen genelgede ,aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksinimini artırdığı bu da toplum sağlığı ve kamu düzenini ciddi şekilde bozulmasına sebep olduğu belirtildi.

ŞEHİRLERARASI YOLCU TAŞIMACILIĞI VALİLİK İZNİNE BAĞLI
Genelgede; Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararların etkinliğinin arttırılarak virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzeni korumak için şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan otobüs seferlerinin Valilik iznine bağlanması yönünde karar alındığı ve Valiliklere gerekli talimat verildiği belirtildi. 
Gelinen noktada, uçak seferleri ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yapılan görüşmeler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla aşağıdaki ek tedbirlerin alınmasına karar  verildiğine dikkat çekilerek, alınan kararlar şu şekilde sıralandı:

HAVAYOLUNDAKİ DÜZENLEMELER
Havayolu ile düzenlenecek uçuşlarda da yolcular, 29.03.2020 tarihinde saat 06:00’dan  itibaren Seyahat İzin Belgesi olmadan seyahat edemeyecek. Bu nedenle Türk Hava Yolları başta olmak üzere tüm hava yolu firmaları seyahat izin belgesi olmayan vatandaşlara bilet satışı yapmayacak ve uçak ile seyahat etmelerine kesinlikle izin vermeyecek. 

KİMLER HAVAYOLU İLE SEYAHAT EDEBİLECEK?
Tüm vatandaşların  bulundukları şehirde kalmaları esas olacak. Ancak 28.03.2020 tarih ve 6009 sayılı Genelgemiz de belirtilen;
a) “Tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen,
b) Birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar,
c) Özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde, kalacak yeri bulunmayan vatandaşlar, “Seyahat İzin Kurullarından” seyahat izin belgesi alarak hava yolu ile seyahat edebilecek. 
Ayrıca hava yolu ulaşımı ile sınırlı olmak üzere temel insani ihtiyaçların üretim ve tedarik süreçleri içerisinde yer aldığını ilgili meslek odalarından belgelendirenler, seyahat izin kurullarına başvurmaları ve bu talebin ilgili kurulca uygun görülmesi halinde şehirlerarası seyahat edebilecek. Hizmetinin/görevinin devamına ihtiyaç duyulan üst düzey kamu görevlileri ile kamu hizmeti yürütenlerin görevleri çerçevesinde seyahat etmelerinde kısıtlama olmayacak.

BUGÜN SAAT 20:00’DEN İTİBAREN BAŞLIYOR
Uçak seferlerine devam edilen havaalanlarında, havaalanı mülki idare amirlerinin başkanlığında, Türk Hava Yolları, emniyet müdürlüğü ve havaalanı işletmesinin temsilcilerinden oluşan “Seyahat İzin Kurulları” oluşturulacak. Oluşturulan kurullar 28.03.2020 tarihi (bugün) saat 20:00’den itibaren belirtilen şartları uyan vatandaşlarımıza “Seyahat İzin Belgesi” düzenlenmesine başlayacak.
“Seyahat İzin Kurullarına” başkanlık etmek üzere görevlendirilecek valilik/Kaymakamlık temsilcisinin muhakkak, Bakanlığımız E-İçişleri sisteminde elektronik imza atmaya yetkisi olan (token cihazı sahibi), tercihen il/ilçe birim müdürleri arasından (112 müdürleri hariç) görevlendirilmesi sağlanacak. 

SEYAHAT İZİN BELGESİ TALEPLERİ BAŞVURULARI
Seyahat İzin Belgesi Talepleri;
Otobüs ve hava yolu seyahatleri için düzenlenecek. 
Kapsam Dahilindeki Vatandaşların İzin Talepleri;
a) Otogar ve havaalanlarında bu amaçla oluşturulan Başvuru Masaları,
b) Bakanlığımız tarafından bu işlemler için tahsis edilecek olan Alo 199 Çağrı
Merkezi,
c) İçişleri Bakanlığı E-Başvuru” sistemi, üzerinden alınacak. 
Seyahat izin belgesi talepleri, Seyahat İzin Kurullarınca gecikmeksizin değerlendirilerek yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde karara bağlanacak. 

TALEP SONUÇLARI MAİL, MESAJ VEYA TELEFONLA BİLDİRİLECEK
Karara bağlanan seyahat izin belgesi talepleri; bireysel başvurularda elden verilecek, telefon ve elektronik başvuruların sonuçları vatandaşlara mail, mesaj veya telefonla bildirilecek. 
Seyahat İzin Kurullarınca, hava yolu ile seyahatine izin verilen vatandaşların listesi uçuşun gerçekleştirildiği il valiliğine gönderilecek. 
Düzenlenen seyahat izin belgelerinin, Türk Hava Yolları ile elektronik ortamda paylaşılması için İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından ivedi olarak gerekli sistem kurulacak.  199 Çağrı Merkezi ve “İçişleri Bakanlığı E-Başvuru sistemi faaliyete geçene kadar gelecek olan seyahat izin belgesi taleplerinin Başvuru Masalarından karşılanması için Vali ve kaymakamlar tarafından gerekli tedbirler (seyahat izin kurullarının sayısını, personelinin arttırılması vb.) gecikmeksizin alınacak. 
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce, 199 çağrı numarası üzerinden, taleplerin hızlı bir şekilde alınması ve karşılanması için yeteri kadar çağrı alıcının görevlendirilmesi sağlanacak. 
Bilgi iletişim sistemlerinin biran önce entegre edilebilmesi için; il/ilçe otogarları ile havaalanlarında oluşturulacak Seyahat İzin Gruplarında görevlendirilen Valilik/Kaymakamlık temsilcisinin bilgilerinin (birden fazla ise her biri için ayrı ayrı) ekte gönderilen exel formatında (kesinlikle PDF ve fotoğraf olmayacaktır.) coskun.konakay@icisleri.gov.tr adresine 28.03.2020 tarihi (bugün) saat 21:00’e kadar muhakkak gönderilmesi sağlanacak.
 
 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Arayın Gelsin! Sedat Öz Gurme!
Türkiye'de gün gün koronavirüs vaka ve ölüm sayıları
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 İle uçak seferlerine ilişkin yeni genelge
Son dakika haberi: Koronavirüste son durum açıklandı: 1704 vaka, 16 kayıp
Bakan Soylu: 81 ilimizin giriş çıkışlarında özel sistem
NANE LİMON AKTAR ''ISPARTA'NIN ŞİFA KAYNAĞI''
Koronavirüste son dakika gelişmesi! İspanya ve İran'dan çok kötü haber
Profesörden hamile ve bebek bekleyenlere koronavirüs uyarısı
Son dakika haberi: Erdoğan 81 il için talimatı verdi! Tüm illerde olağanüstü hareketlilik
Başkan Erdoğan yeni tedbir paketini açıkladı
Bilim Kurulu toplantısı sona erdi! Sağlık Bakanı Koca'dan son dakika açıklamalar
Son Dakika: Otobüs seyahatleri kısıtlanıyor
Bakanlıktan yeni genelge! 65 yaş üzeri ile ilgili yeni karar!
Sağlık Kuruluşlarının Dezenfektan İhtiyacını SDÜ Karşılayacak
Ruh Sağlığı Birimi Isparta'dan destek hattı!
Bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih açıklandı
Isparta'da belediye iki saatte asfaltladı
DİKKAT! BUNLARI YAPMAYAN HAPİS CEZASI ALABİLİR!
BUBBLE KİDS ALO PAKET SERVİS İLE DEVAM EDİYOR
ISMEK maske ve tulum üretimi yapıyor
Son dakika: 2020 KPSS sınav tarihleri belli oldu
SON DAKİKA HABER! ISPARTA İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI
Başkan Başdeğirmen, Korona Virüse karşı atılan adımları, yapılan çalışmaları açıkladı
81 İL İLE TELEKONFERANS İLE TOPLANTI
Türkiye'de evde koronavirüs testi bilim kurulunun masasında
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyanın En Tehlikeli YiyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yiyeyecekleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharDünyanın En Tehlikeli Yiyeyecekleri
ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta ekran değişimi cam değişimiISPARTA ucuz mobilyaısparta cocuk kulübüisparta pasta malzemeleriısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Karar Resmi Gazete'de! 30 Nisan'a kadar durduruldu Karar Resmi Gazete'de! 30 Nisan'a kadar durduruldu 22 Mart 2020
Son dakika: TBMM'de kabul edildi! Milyonlarca emekli, işveren ve işçiye müjde!Son dakika: TBMM'de kabul edildi! Milyonlarca emekli, işveren ve işçiye müjde!25 Mart 2020
ISPARTA VALİLİĞİNDEN 80 VE 65 YAŞ DUYURUSUISPARTA VALİLİĞİNDEN 80 VE 65 YAŞ DUYURUSU24 Mart 2020
Yalvaç Belediyesi’nden Kiracı ve Su Abonelerine Büyük KolaylıklarYalvaç Belediyesi’nden Kiracı ve Su Abonelerine Büyük Kolaylıklar23 Mart 2020
Bakanlıktan 81 ile genelge! Marketler ve otobüsler hakkında flaş karar!Bakanlıktan 81 ile genelge! Marketler ve otobüsler hakkında flaş karar!24 Mart 2020
​Bankaların mesai saatleri değişti!​Bankaların mesai saatleri değişti!23 Mart 2020
Bakan Koca son noktayı koydu "Çin'den gelen kitlerin parasını Atatürk ödedi" iddiasına cevap!Bakan Koca son noktayı koydu "Çin'den gelen kitlerin parasını Atatürk ödedi" iddiasına cevap!23 Mart 2020
Bakan'dan son dakika açıklaması: Koronavirüste 9 yeni can kaybıBakan'dan son dakika açıklaması: Koronavirüste 9 yeni can kaybı22 Mart 2020
Bakan Koca açıkladı: Koronadan ölenlerin yaş ortalamasıBakan Koca açıkladı: Koronadan ölenlerin yaş ortalaması23 Mart 2020
TRT-EBA TV'deki ilk ders Ziya öğretmen'den..TRT-EBA TV'deki ilk ders Ziya öğretmen'den..22 Mart 2020
Evde kolay ekmek yapımı tarifi & Hijyenik - güvenilir ve sağlıklı evde ekmek nasıl yapılır?Evde kolay ekmek yapımı tarifi & Hijyenik - güvenilir ve sağlıklı evde ekmek nasıl yapılır?23 Mart 2020
Isparta'da çok önemli duyuru bu habere dikkat!Isparta'da çok önemli duyuru bu habere dikkat!22 Mart 2020
Koronavirüs'ün yeni belirtileri ortaya çıktı!Koronavirüs'ün yeni belirtileri ortaya çıktı!23 Mart 2020
Başkan Erdoğan yeni tedbir paketini açıkladıBaşkan Erdoğan yeni tedbir paketini açıkladı27 Mart 2020
Liseli öğrenciler ayda 2 milyon maske üretecekLiseli öğrenciler ayda 2 milyon maske üretecek23 Mart 2020
İş Dünyasının Taleplerine İstinaden Açıklanan Ekonomik Önlemler İş Dünyasının Taleplerine İstinaden Açıklanan Ekonomik Önlemler23 Mart 2020
Isparta'da sınırlayıcı krom şerit bariyer via trafik'teIsparta'da sınırlayıcı krom şerit bariyer via trafik'te23 Mart 2020
Eğirdir'de Vefa Sosyal Destek ToplantısıEğirdir'de Vefa Sosyal Destek Toplantısı23 Mart 2020
Çok önemli duyuru! Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarıÇok önemli duyuru! Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları25 Mart 2020
A101'den koronavirüs açıklamasıA101'den koronavirüs açıklaması23 Mart 2020