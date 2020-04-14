GÜCÜ ETKİSİNDE
Glaswin

Son dakika haberi: Bakan Koca filyasyon deyip müjdeyi verdi!

Son dakika haberi: Bakan Koca filyasyon deyip müjdeyi verdi!
ISPARTA
G.Tarihi: 14.04.2020 21:20
188 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
Son dakika haberi: Bakan Koca filyasyon deyip müjdeyi verdi! Türkiye bu açıklamaya odaklandı
Son dakika haberi: Bakan Fahrettin Koca vaka sayısının artık düşüşe geçtiğini duyurarak çok önemli açıklamalarda bulundu. Koca, "Türkiye'de hastalığın 1 haftada en çok vaka sayısına ulaşması 4. haftada gerçekleşti. Yani 4. haftada Türkiye'de vaka artış hızı düşüşe geçti... Filyasyon kelimesini unutmayacaksınız. Bu kelime bunu hak ediyor. Vaka artışının erkenden düşüşe geçmesini biz bu filyasyonla sağladı." dedi.

Son dakika haberi... Bakan Koca konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde; 
 
Şu ana kadar aldığımız bazı sonuçlar Türkiye'nin salgının mümkün en az kayıtla aşacağına işaret ediyor. Bu işareti biz tedbirler yüzde yüz kullanmamasına rağmen alıyoruz. Tedbirleri yüzde yüz kullanabilsek umuttan çok daha öte kelimelere seçeceğiz. Sonuca odaklanalım, bilelim ki tedbir yüzde yüze yaklaştıkça neredeyse uğraşılacak tek sorun eldeki vakalardır. 

"YAYILMA HIZINI KONTROL ALMAYA BAŞLAMIŞ BULUNUYORUZ"
Vakaların sayısı tüm dünyada artıyor. Her ülke kendi mücadelesini kendi şartlarında veriyor. Vaka sayıları taştırma konusu. Türkiye'de salgında tespit edilen her olay sizin gözünüzün önündedir. Tablonun olumsuz yönü tam olumlu yönleri ise kısmen gözünüzün önündedir. Türkiye'de hastalığın 1 haftada en çok vaka sayısına ulaşması 4. haftada gerçekleşti. Yani 4. haftada Türkiye'de vaka artış hızı düşüşe geçti. Virüsün yayılma gücünü hatırlamalıyız. Virüsün yayılma gücüne karşı şu anki şartlarda yayılma hızını kontrol altına almaya başlamış bulunuyoruz. 
 
"BU KELİMEYİ UNUTMAYACAKSINIZ"
Filyasyon kelimesini çok duydunuz. Bu kelimeyi ileriki günlerde unutmayacaksınız. Bu kelime bunu hak ediyor. Filyasyon bulaşıcı hastalıkla ilgili temas zincirinin taranmasının adıdır. Vaka artışının erkenden düşüşe geçmesini biz bu filyasyonla sağladı. Filyasyon yöntemini bizim gibi uygulayan hiç olmadı. Pozitif tanı konan hastaların her birinin son üç gün içinde temas ettiği bütün kişilere ulaşıp, onları taramaya çalıştık. Bunun dikkat, titizlik gerektiren bir çalışma olduğunu dışarıdan anlamak zordur. 

"BİZ NOKTA ATIŞI YAPARAK İLERLİYORUZ"
Filyasyonda yani hastanın temas halinde olduğu kişiler zincirinin taranması sürecinde neler oluyor? O kişilere ulaşılıyor, gözlem altına alınıp izole edilip tedavilere başlanıyor. Genel tarama zaten doğru önlem değil, güvenli sonuç elde etme açısından akılcı da değil. Filyasyon uygulaması soruya güçlü cevap veriyor. Biz nokta atışı yaparak ilerliyoruz. Yaygın temas taraması, sıkı takip salgının önünü kesmenin yolu bu. Dünyanın büyük kısmı filyasyon yerine şikayet üzerine tanı ve tadevi yolunu izliyor. Hasta kaybı artış oranı hızında da az evvel bahsettiğim vaka artış hızına sahibiz. Vaka artış hızının inişe geçmiş olması, ölüm artış hızının yavaşlaması mücadelede doğru yönde olduğumuzun, tedbirlerden sonuç alacağımızın somut işaretleridir. 

"EN YAYGIN ŞEKİLDE FİLYASYON YAPAN ÜLKE TÜRKİYE'DİR"
Yöntemi en yaygın şekilde filyasyon yapan ülke Türkiyedir. Bugüne kadar tanı konan hastaların temas zincirindeki 261 bin 969 kişi tespit edildi. Bunların yüzde 95.8'e ulaştık. Temas zincirinde yer alan vakaya ortalama 4,5 temaslı kişi düşmektedir. Bunların yaklaşık yüzde 96'sına ulaşarak takip yapılmıştır. 251 bin 28 kişiye takip yapılmıştır. Filyasyon süreci nasıl işliyor? Hastanın çok detaylı hikayesini alıyoruz. Kimlerle ne zaman görüştüğü, aile ortamı, yakınları, iş yeri arkadaşlarını, sosyal ilişkilerinde temas halinde olduğu bilgileri toplanıyor.
Bu noktadan itibaren filyasyon ekiplerimiz harekete geçiyor. Bugüne kadar bahsetmediğim filyasyon ekipleri biri doktor, biri sağlık memuru, yardımcı personel olmak üzere ortalama 3 kişiden oluşuyor. Bu ekipler her koronavirüs vakasında harekete geçip hastanın temas halinde olduğu listelenmiş kişileri 48-49 saat zaman zarfında taramaktadır. Doğrudan bu kişilerin adreslerine ulaşılmaktadır. Merkez birimlerimiz onların sahadaki çalışmasını takip etmektedir. Erken tanılarla hem yayılma önlenmekte, hem de risk grubunda olan bazı kişilerin belki de hayatları kurtulmaktadır. Filyasyon çalışması 81 ilde yapılmaktadır. Yüzde 99 yapılan Zonguldak'ta filyasyon çalışması birinci ildir, en düşük Şanlıurfa'dır. İstanbulda 1200 filyasyon ekibi görev almaktadır.
Virüsü taşıyan kişilerle temaslı kişileri saptayan bu ekipler sahadaki en aktif kimselerdir. Filyasyon çalışmamızın ağırlıklı bir kısmı aile hekimlerimiz tarafından yürütülüyor. Bu kişiler de belirti ortaya çıkıp çıkmadığı bizzat aile hekimlerimiz tarafından araştırılmaktadır. Sahip olduğumuz büyük veri havuzun bir kaynağı aile hekimleriyle kurduğumuz sistemdir. Koronavirüsle mücadelemiz mahalle bazına kadar inmiş vaziyettedir. Sokağa, apartmana, eve uzanmıştır. Her sağlam veri virüse karşı bir silahtır. Bakanlığımız sağlık teknolojisinde olduğu gibi bu verilerin oluşturduğu sistem konusunda insanımıza güven verecek üstünlüğe sahiptir. Türkiye'den anlık olan veriler tek bir sistemde toplanmaktadır.
 
FilyasyonFilyasyon ne demekFilyasyon nedir
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ISPARTA'DA GÜNLÜK 20 BİN ADET MASKE ÜRETİLİYOR
Son dakika haberi: Bakan Koca filyasyon deyip müjdeyi verdi!
Son dakika haberi: Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Fahrettin Koca son rakamları açıkladı!
Eğirdir'in caddelerinde ''Lale Devri''
Akıl almaz olay! Korona ihbarı
Isparta'da herkes kapalı sanıyor ama... hizmet veriyor açık!
Yeni asker alınmayacak terhisler bir ay ertelenecek
Dinlenirken bile yağ yakımı sağlıyor...
Isparta Şehir Hastanesi 1158 kahramanla Koronavirüse karşı savaşıyor!
Koronavirüse karşı asılan şiveli afişler güldürdü
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan infaz kanunu açıklaması
Koronavirüste bir ilk! Ölen bir kişiden başka bir insana virüs bulaştı
ISPARTA'DAKİ SEYAHAT ACENTALARINA İŞE DEVAM KREDİSİ
AK Parti'den 15 maddelik yeni teklif
Diyanet'ten son dakika 'oruç' açıklaması
Bakanlık uyardı! Sakın açmayın
​Altın Tarihi Rekor Kırdı! Uzmanlardan Yeni Uyarı Geldi
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı! İki kritik kurum kuruldu
Resmi gazetede yayımlandı! Tüm vatandaşlara ücretsiz
Sokağa çıkanlar sosyal mesafeyi yine unuttu
Tükiye'de koronavirüsün uğramadığı tek yer!
DSÖ'den dünyaya son dakika koronavirüs uyarısı
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Son dakika haberi: Erdoğan koronavirüsle ilgili sevindiren haberi açıkladı!
Son dakika: Bakanlık açıkladı: Koronavirüsten can kaybı ve vaka sayısı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA bilgisayar aksesuarları, ISPARTA döner sipariş, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta ekran değişimi cam değişimiISPARTA ucuz mobilyaısparta cocuk kulübüısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da çok önemli koronavirüs tedbir kararları alındı!Isparta'da çok önemli koronavirüs tedbir kararları alındı!08 Nisan 2020
Doğal gaz faturalarıyla ilgili önemli açıklamaDoğal gaz faturalarıyla ilgili önemli açıklama09 Nisan 2020
​Bakan Soylu karantinadaki kişi sayısını açıkladı​Bakan Soylu karantinadaki kişi sayısını açıkladı09 Nisan 2020
Koronavirüste erkekleri sıkıntıya sokan 7 sorunKoronavirüste erkekleri sıkıntıya sokan 7 sorun09 Nisan 2020
İşte sosyal yardımlarla ilgili en çok merak edilenlerİşte sosyal yardımlarla ilgili en çok merak edilenler08 Nisan 2020
VALİLİKTEN YENİ ISPARTA İL HIFZISSIHHA KARARI DUYURUSUVALİLİKTEN YENİ ISPARTA İL HIFZISSIHHA KARARI DUYURUSU10 Nisan 2020
Bilim Kurulu Üyesi kritik tarihi açıkladıBilim Kurulu Üyesi kritik tarihi açıkladı08 Nisan 2020
Bilim Kurulu Üyesi 'uzun süre evde kalmaya hazır olun' deyip duyurdu!Bilim Kurulu Üyesi 'uzun süre evde kalmaya hazır olun' deyip duyurdu!10 Nisan 2020
Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun 07.04.2020 tarih ve 17 sayılı kararlarıIsparta İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun 07.04.2020 tarih ve 17 sayılı kararları08 Nisan 2020
Korona'da yeni dönem! temel semptomlar değiştiKorona'da yeni dönem! temel semptomlar değişti08 Nisan 2020
Korona Virüsü'nün bilimsel olarak yeni belirtisi kanıtlandı: Siz de şu belirtilere sahipseniz!Korona Virüsü'nün bilimsel olarak yeni belirtisi kanıtlandı: Siz de şu belirtilere sahipseniz!10 Nisan 2020
Son dakika: Isparta Valiliğin'den maske açıklamasıSon dakika: Isparta Valiliğin'den maske açıklaması13 Nisan 2020
Erdoğan'dan koronavirüs talimatı! Yeni paket yoldaErdoğan'dan koronavirüs talimatı! Yeni paket yolda08 Nisan 2020
Bakan Koca koronavirüs salgınıyla ilgili güzel haberi duyurdu!Bakan Koca koronavirüs salgınıyla ilgili güzel haberi duyurdu!09 Nisan 2020
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildiHafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi13 Nisan 2020
MEB yeni çalışma takvimi okullar ne zaman açılacak?MEB yeni çalışma takvimi okullar ne zaman açılacak?13 Nisan 2020
Isparta Valiliği ücretsiz kolonya, maske ve tulum dağıttıIsparta Valiliği ücretsiz kolonya, maske ve tulum dağıttı12 Nisan 2020
Son dakika haberi: Erdoğan koronavirüsle ilgili sevindiren haberi açıkladı!Son dakika haberi: Erdoğan koronavirüsle ilgili sevindiren haberi açıkladı!13 Nisan 2020
Dönüşüm başladı iş hayatı kökten değişecek!Dönüşüm başladı iş hayatı kökten değişecek!08 Nisan 2020
Haber: Bakanlık açıkladı! Koronavirüste son rakamlarHaber: Bakanlık açıkladı! Koronavirüste son rakamlar09 Nisan 2020