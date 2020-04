Son dakika haberi: Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Fahrettin Koca son rakalmları açıkladı

SON 24 SAATTE 107 KİŞİ VEFAT ETTİ

SORULAR VE CEVAPLAR

"YENİ BİR DALGA OLUŞMAZSA SEYRİN NASIL OLUŞACAĞINI BİZ BİLİYORUZ"

CEZAEVİNDEN ÇIKANLARLA İLGİLİ AÇIKLAMA

"BUNU YAPAN İKİNCİ BİR ÜLKE YOK"

AYDAR BAŞ İÇİN TAZİYE MESAJI

PLAZMA TEDAVİSİ

"PİK VE PLATO ÇİZME DÖNEMİNİ BEKLİYORUZ"

"SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ POZİTİF ETKİLERİ OLACAK"

ADANA AÇIKLAMASI

Son dakika haberler... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.Örnek davranışlarıyla mücadelimize destek olan gençlerimizi kutluyor, büyüklerimize içten hürmetlerimi sunmak istiyorum. Evde kalarak artık mücadelenin en sağlam grubunu oluşturdular.İşe giderken tedbirden ödün vermeyen insanlarımızı kutluyorum. Koronaya karşı mücadelemiz birlikteliğimizi oluşturuyor. Değerli medya mensupyarı korona salgını konusunda yürüttüğümüz iletişimde katkınız büyük. Bunu doğrulukla titizlikle yapan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.Sağlık Bakanlığı küçük bir hastanede yatan bir kişinin ateşinin kaç derece çıktığı bilgisine sahiptir. Koronavirüs le mücadelenin çok iyi organize olmuş, işine hakim uzmanlar tarafından yürütüldüğünü bilin. Bütün bu çabanın size yüklediği sorumluluğu bir an bile unutmayın, tedbirlerden taviz vermeyin.Can kaybımız toplamda 1403'e yükselmiştir. Birbirine benzerliklerine göre üç farklı model göze çarpıyor. Nüfusa göre sınırlı vakaların görüldüğü, doğrulanmış vakaların az olduğu ülkeler en büyük kümeyi oluşturuyor. Fransa, İran, İngiltere ve Çin ortak özellikleriyle birbirine yaklaşmış durumdadır. Türkiye hastalıkla mücadele başarımıza göre yerimiz değişebilir. Hastalıkla mücadelemizi başarılı bir şekilde sürdürebilirsek daha az görülen ülkeler duruma kaymış olacağız.Avrupa ülkelerinde İspanya ve İtalya ise kendilerine has ayrı bir konumdadır. Amerika hasta sayısı ve ölüm oranları bakımından kendi başına tüm dünyadan ayrılmaktadır.Amerika, İngiltere, Fransa'nın seyrini nasıl olduğunu tablolarla gösterdim. Amerika 11. haftada ulaştığı düzeyi biz 4. haftada yakalamış olduk. Türkiye'de vaka artışı sözkonusu ama artış hızının dördüncü haftada düştüğünü söyleyebiliriz. Ölüm artış hızının beşinci haftada başladığını çok net söyleyebiliriz. Türkiye'nin durumu dünyadan farklı seyrediyor. Dünyanın hiçbir ülkesinde vaka sayısının artmasıyla birlikte sağlık kuruluşlarında, hastaneye, yatış, yoğun bakım, cihaza bağlanan hastaların sayısında bir azalış asla sözkonusu değil. Vaka sayısı arttığı oranda hastaneye yatış oranı artık gösterir, hastanede bu yük giderek artar. İtalya'da, İspanya'da, Fransa'da, Amerika'da bunu gördük. Koridorlarda entübe edilir tabloları gördük.Türkiye'de vaka artış hızı düşmekle birlikte yoğun bakım ve entübe edilen hasta sayısında artık bir duraklamaya girdiğini çok net görüyoruz. O nedenle sosyal medyada çok yayılan 0-21 oranından bahsediliyor. Türkiye artık artış hızının azaldığı, pik yapmaya doğru gittiği, vaka ve ölüm artış hızının duraklamaya girdiği önümüzdeki dönemde plato çizmeye geldiği için oran birbirine çok yakın. Önümüzdeki dönemde ölüm oranları düştüğünde bu tablonun farklılaştığını çok net görmüş oluruz. Artık burada bir duraklama dönemine, piki yakalama dönemine girdiğini görüyoruz. Bunu çok net söyleyebiliriz bir kayıtla, tedbirlere sıkı uymaya devam eder yeni bir dalga oluşmazsa seyrin nasıl oluşacağını biz biliyoruz.Bilim Kurulumuzda cezaevinden çıkanlarla ilgili bir yaklaşım oldu. Sağlık taramalarında semptomu olan hastalık şüphesi olanları zaten hastaneye alıyoruz. İzolasyon anlamında da birtakım uyarılarımız var, onunla ilgili çalışmalarımız var, pratikte, sahada uygulamış olacağız.Dünyada aşı noktasında çok çalışma var. Türkiye de yoğun bir çalışma içinde. Bütün üniversitelerimiz dahil olmak üzere bütün birimlerimizle destekliyoruz. Üç merkez virüsü izole etmiş oldular. Bu dönemde bundan sonraki çalışmalar hızla devam ediyor olacak.İlaçla ilgili daha çok Çin yoğun bakımda entübe olan hastalara kullanımını önemsemişti, biz ise bu ilacı yoğun bakıma geçiş döneminde kullanılmasının faydalarını gördük. İlacın devamı da gelmiş oldu, dün dağıtımı yapılmış oldu. Bugün Bilim Kurulu'nda konuştuğumuz konulardan bir tanesi oldu. Dünyada hiçbir ülke vatandaşına pozitif olan, şüpheli olan vakaya bizde olduğu gibi başladığımız bir ilaç oldu. Bunun daha bizde görülmediği dönemden önce tedarikini sağlayan ve bu dönemde vatandaşına ücretsiz veren ve bu kadar da yaygın veren bir ikinci ülke yok. Biz bir milyona yakın ilacı stokladık. Çin'den getirilen ilacı da bu yoğunlukta kullanan yine bir ülke yok.Aşıyla ilgili Türkiye'nin klinik araştırmalar merkezi olması yurt dışı için istemiyoruz. Bu anlamda yaklaşımlar oldu. Biz yaklaşımımızı çok net ifade etmiş olduk. Biz kendi aşı çalışmamızı klinik araştırma öncesi birçok ülke ile yapabiliriz ama klinik uygulamasında kendi çalışmalarımızı daha önemli olduğunu ifade ettik. Sayın Baş'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Virüsün herkese karşı tedbirli olmasını ifade ediyoruz. Tedbirlere uyulduğu ölçüde herhangi bir riskin olmadığını söylüyoruz.Bilim Kurulu'nun her zaman üzerinde durduğu izolasyonun, hareketli ortamın minimalize edilmesi şeklinde oldu. Hareketliliği, teması azaltan, izolasyonu hedefleyen her türlü yaklaşım Bilim Kurulu'nun talep ettiği bir durum. Amaca bu anlamda hizmet eden bir durum. Sonuçlarıyla ilgili biz bütün rakamları şeffaf bir şekilde her gün sizlere aktarıyoruz. Kamuoyu biliyor. Önümüzdeki dönemde bu sonuçları birlikte görmüş olacağız.Plazma tedavisiyle ilgili Kızılay ağırlıklı merkez olmak üzere bu fonksiyonu üstlenmiş durumda. Ayrıca birçok üniversitemizi de bu anlamda yetkilendirdik. Kendi hastalarına, kendi merkezlerinde bu plazmaları alıp, vakalarına uygulayabilme yetkisi verdik. Türkiye'nin birçok üniversitesinde, hastanesinde Kızılay merkezli plazma uygulamasına geçildi. İyileşen vakalarımızın sayısı giderek artıyor. Antikor oluşumunda plazma tedavisi edeceğimiz hasta sayısı artmış olacak. Faydası ile ilgili bilimsel çalışmayı arkadaşlarımız yayın haline getirmiş olacak.Şu an bir tahminde bulunabiliriz ama kesin net bir ifade kullanmak doğru olmaz. Biz artık bu dönemde 1 haftada görülen en yüksek vaka sayısı dönemine ulaştık. Artış hızının azaldığını biliyoruz, önümüzdeki dönemde pik ve plato çizme dönemini bekliyoruz. Araya bir yeni dalga girmezse bu anlamda önümüzdeki dönemi beklediğimiz şekilde dünyada geliştiği şekilde görmemiz mümkün olabilri. Bunun için önümüzdeki 1-2 haftanın önemli olduğunu, yeni bir dalgalanma olmadığı müddetçe önümüzdeki 1-2 hafta içinde yakalayabileceğimizi biliyoruz.Özellikle burada salgınla mücadele izolasyon, temas ve mesafenin son derece önemli olduğudur. Hareketlilik ne kadar azaltılabilirse sonuca o kadar katkısı olacağını hepimiz biliyoruz. Hafta sonu sokağa çıkma yasağının olması tabii ki pozitif etkileri olacak. Sayın Cumhurbaşkanı da açıklamış oldular, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı devreye girecek.Biz özellikle bu anlamda çok rahat yapabiliriz, hatta izolasyonlu sokağa çıkma yasağı kişiler için yapabiliriz. Bizz erken dönemde daha çok pozitif ve şüpheli olan, ailesiyle birlikte olanları temaslı görüyoruz onlar da dijital takipte olmuş oluyor.Adana özelinde baktığımızda yoğun bakım yatak sayımızda Türkiye ortalamasının çok altında olduğunu biliyoruz. Kapasite olarak hem yoğun bakım hem de yatak doluluk oranı. Adana'da şu an böyle bir ihtiyacı görmüyoruz. Bu anlamda düşündüğümüz İstanbul'da iki yer oldu. Anadolu ve Avrupa yakası. İstanbul'da doluluk oranı yüzde 90'lara ulaştığı için bu hastaneleri açmıyoruz. Bu hastaneleri ben sahra hastanesi olarak da görmüyorum. Daha sonra kalıcı olarak planlayabileceğimiz hastaneler olarak görüyoruz. Birçok amaçlı kullanabileceğimiz, hatta çok amaçlı hastane anlamında değerlendirebileceğimiz, daha sonraki süreçte bulundukları yer nedeniyle sağlık turizminde de çok önemli yer oluşturacağına inanıyorum. İstanbul'da yoğun bakım doluluk oranı 59,5. Yani yüzde 90'lara ulaşmış değil. İstanbul'da bazı hastanelerimizde yüzde 80-90 oranında yoğun bakım var mı var? Daha önce de bu oran vardı. Ama genelde bu oranın yüzde 59,5'i geçmediğini görüyoruz.Açı çalışmalarında birçok merkezimizi devreye soktuk. Dünyadan farklı olarak farklı bir aşı yaklaşımından öte erken dönemde bu aşıyı geliştirmek gibi bir yaklaşım içindeyiz.Göçmen ve mülteci grubunun toplam içerisinde bir farklılık içinde olmadığını çok rahatlıkla söyleyebilirim. Toplu halde yaşayan bölgelerde alınması gereken tedbirler devrede. Dışarıdan giriş çıkışların kontrollü olduğunu, sempotu olan kişilerin erken dönemde tespit edildiği bir yaklaşım içindeyiz.Biz vatandaşımıza test için şu merkeze gidin demiyoruz. Vatandaşımıza testi yaparken bulunduğu ortamda numuneyi alıyoruz. Bu hastanelerden o numuneleri çalışılan merkezlere sevketmelerinde bir sorun yoktur. Bir kısıtlama sözkonusu değildir.Cuma günü yaşananlarla ilgili benim farklı bir şey söylemem gerekmiyor. Cuma günü alınan karar hükümetin bir kararı. Sayın İçişleri Bakanımız ile hem deprem hem korona mücadelesine, yani salgında bu dönemde birlikte mücadele arkadaşlığı yaptık. Ben Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar günü de görüştüm. Pazartesi bakanlar kurulunda görüştüm. Sayın Süleyman Bey zaten gerekli açıklamaları kamuoyuna şeffaf bir şekilde yaptı. Benim buna ilave edilecek herhangi bir sözümün olmadığını söylüyorum.