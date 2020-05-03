Son dakika haberi: 3 Mayıs koronavirüs tablosu! Vaka, ölü sayısı ve son durum açıklandı

3 MAYIS

KORONAVİRÜS SON DURUM

: 4 BİN 892 HASTA İYİLEŞTİ

BAKAN KOCA: SONUÇ ÇOK DAHA İYİ OLACAK

3 Mayıs koronavirüs tablosuna ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada,

''11 MART’TAN BU YANA, İLK KEZ BUGÜN, iyileşen hasta sayımız, mevcut Koronavirüs hasta sayımızı geçti. Tedbirlere uyuldukça, sonuç, çok daha iyi olacak.

Son dakika: Sağlık Bakanlığı tarafından 3 Mayıs koronavirüs tablosu, vaka, test sayısı ve son duruma ilişkin açıklama geldi. Türkiye'de son 24 saatte 1670 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 61 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 126 bin 45, can kaybı 3 bin 397 oldu. Bakan Koca yaptığı açıklamada, 11 Mart'tan bu yana ilk kez iyileşen sayısı hasta sayısını geçti.ağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alanve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığınun güncel verilerine göre, bugün 24 bin 1 test yapıldı. Bu kapsamda 1670 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.Son 24 saatte 61 hasta vefat etti, 4 bin 892 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 135 bin 367, toplam vaka sayısı 126 bin 45, toplam vefat sayısı 3 bin 397 oldu. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1424, toplam solunum cihazına bağlı hasta sayısı 766, toplam iyileşen hasta sayısı 63 bin 151 olarak kayıtlara geçti.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,' ifadelerini kullandı.