PAZAR PAZARI ÇARŞAMBA PAZARINA AÇILDI

BAŞKAN TURAL: DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİK

il hıfzıssıhha kurulu kararıyla pazar pazarında ticaret il müdürümüz ve zabıta ekiplerimizle birlikte pazarcı esnafımıza yönelik eldiven, tulum, maske kullanmaları,sosyal mesafe kuralı, ürünlerin poşetlenmesi, etiket fiyat tarifesi konularında denetim gercekleştirdik. esnafımızı kurallara harfiyen uymaları konusunda uyardık. bu zor dönemde halkımızın gıda ihtiyacını karşılamak adına fedakarlık gösteren, asla fahiş fiyat uygulamayan, yemediğini içmedigini başkasına yedirip içirmeyen duyarlı davranan tüm esnaf kardeşlerime teşekkür ediyorum.

Isparta'da il hıfzıssıha kurulu kararıyla pazar pazarı,çarşamba pazarına açıldı.Belediye zabıta ekipleri pazarda sıkı bir denetleme yaptı.Isparta Esnaf Odası Başkanı Ahmet Tural yaptığı açıklamada '''' ifadelerini kullandı.