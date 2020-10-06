Son dakika 'yüz yüze eğitim' kararı! Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yüze eğim ile ile ilgili alınan yeni kararları açıkladı.



Başkan Erdoğan, "Özel Eğitim Okulları ile İl Hıfzısıhha Kurullarının uygun bulduğu köy okullarında yüz yüze eğitimin önünde herhangi bir engel yok" dedi.



İlkokul 1.sınıfların yanısıra 2. 3. ve 4. sınıflarda yüzyüze eğitimi belirlenen kurallar çerçevesinde başlatıyoruz. Ortaokul 8. lise 12. sınıflarda belirlenen kurallarla yüzyüze eğitime geçilecek.



2, 3, 4, 8 VE 12. SINIFLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM KARARI



Sağlık önceliklerimizden taviz vermeyecek şekilde bu sıkıntıları da aşamalı olarak çözüme kavuşturacak yöntemler geliştiriyoruz.



Eğitimde daha önce okul öncesi ve 1. sınıflarda yüzyüze eğitimi başlatmıştık.



Bugün yüzyüze eğitimin kapsamını genişletme kararı aldık. İlkokul 1.sınıfların yanısıra 2. 3. ve 4. sınıflarda yüzyüze eğitimi belirlenen kurallar çerçevesinde başlatıyoruz.



Ortaokul 8. lise 12. sınıflarda belirlenen kurallarla yüzyüze eğitime geçilecek.



Ayrıca özel okullar, il hıfzıssıha kurulların uygun bulduğu köy okullarında yüzyüze eğitim yapılması öngörülmüştür.



Diğer okullanrla ilgili kararları vereceğiz. Öğrencilerimizden ricamız temizlik, maske, mesafe kurallarına sıkı bir şekilde riayet etmeleridir.



Milli Eğitim Bakanlığımız uzaktan eğitim için bilgisayar temini için çalışıyor.



İlk etapta 500 bin öğrencimize tablet vermek için çalışmaları başlattık. Ülkemizin internet altyapısının da bu ihtiyaca uygun seviyeye çıkarmak için Ulaştırma Bakanlığımız yürütüyor.



Türk Telekom, Turkcell, Vodofone'la yürütmeyle hızla mesafe alacağız.



BAKAN SELÇUK DETAYLARI AÇIKLAYACAK



Son dakika haberine göre, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarın saat 11.00'de yüz yüze eğitime geçişin ayrıntılarını açıklayacak.



ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLER İÇİN ALINACAK ÖNLEMLER



Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde okullarda alınacak önlemler de tek tek anlatıldı.



* Sınıflarda oturma düzeni yüz yüze gelecek şekilde karşılıklı değil çapraz oturma şeklinde olacak.



* Temaslı takibi için sınıflarda aynı öğrencinin aynı yerde oturması sağlanacak.



* Dersler mümkün olan en az kişi sayısı ile yapılacak, birkaç sınıfın bir araya gelmesi ile ortak yapılan derslerde oturma düzeni sosyal mesafe en az 1 metre olacak.



* Okulun ilk haftasındaki başlangıç derslerinde öğrencilere COVID-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hakkında bilgi verilecek.



* Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan / gelişen, COVID-19 tanısı alan veya temaslısı olan öğretmen, öğrenci ya da çalışanlar tıbbi maske takılarak, COVID-19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna yönlendirilecek.



* Okulda iken semptomu başlayan öğrencilerin en kısa sürede ailesi ile iletişime geçilecek ve hasta öğrenci ayrı bir yerde izole edilecek. Hasta öğrencilerin yakın temaslısı öğrenci ve personel evlerine gönderilecek.



* Hasta öğrenci veya personel gönderildikten sonra oda/alan/sınıf havalandırılacak, yüzeyler temizlenip dezenfekte edilecek.



* Öğrenciler (2 yaş üzeri), öğretmenler ve diğer çalışanların tümü ağzı ve burnu kapatacak şekilde maske takacak, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilecek, değiştirilmesi öncesinde ve sonrasında el antiseptiği kullanılacak.



* Öğrenciler ile 1 metreden yakın temas olasılığı olan öğretmen ve diğer çalışanlar tıbbi maskeye ek olarak yüz koruyucu da kullanacak. Yüz koruyucu yüzde 70’lik alkol ile silinerek tekrar kullanılabilecek.



* Kitap, kalem gibi eğitim malzemeleri kişiye özel olacak, öğrenciler arası malzeme alışverişi yapılmayacak.



* Öğrenciler mümkünse aynı sınıflarda ders görecek, sınıf değişikliği yapılmayacak.



* Öğretmen ve çalışanlar dinlenme alanlarında en az 1 metrelik sosyal mesafeyi koruyacak ve maske takmayı sürdürecek.