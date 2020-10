ELEKTRİKLİ SÜPÜRGENİZİN BAKIMINI YAPTIRMAYI İHMAL ETMEYİN!

Tavsiyesi edilen nedir?

TAMİR-BAKIM TEKNİK SERVİS VE YEDEK PARÇA

Adres:

Telefon:

Evinizi düzenli olarak süpürerek evinizi kir, toz ve bakteriden kurtararak, ortam havanızın temizlenmesini istersiniz.Eğer elektrikli süpürgenizin motor bakımını ve filitre değişimlerini yaptırmazsanız havaya %99.9 oranına kadar toz, kir ve hatta bakteriyi geri püskürtmüş olursunuz. Şüphesiz bakımı yapılmayan, toz torbası, filitresi değişmeyen elektrikli süpürgeler astım ve alerji hastalıklarına neden olan toz ve bakterileri dışarı tekrar havaya bırakmaktadırlar.Filitreli süpürge alın, filitresinin zamanla değişimini yaptırın ve evinizi periyodik olarak temizleyin. Mobilyaların altını ve arkasını temizlemeyi unutmayın. Bunu yaparken orada birikmiş olanlara inanamayacaksınız ve bu birikenler muazzam bir hasatalık sebebi demektedir.Isparta'da Süpürge Dünyası'ndaki tamir ekipleri her marka elektrikli süpürgelerin teknik altyapısında bilgi sahibidir. Elektrik süpürgenizin periyodik bakımını yaptırarak süpürge motorundaki çıkabilecek olası tüm arızaların önüne geçmiş olur ve yüksek maliyetlerden kurtulmuş olursunuz.Isparta'da her model ve marka süpürgeniz için toz torbası,filtre, boru, hortum, emici başlık satışı. Ayrıca toz torbası bulunmayan sulu süpürgeler ve torbasız süpürgeler için de yedek parça bulunmaktadır.Yayla mahallesi ismetpaşa caddesi NO: 21/A (Çarşı Polis Karakolu üstü) Davraz Ev Dünyası Yanı