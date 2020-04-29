Son dakika: Koronavirüste son rakamlar açıklandı!

Son dakika haberi...

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugünkü vefat sayısı 89 artarak 3 bin 81'e yükseldi. Bakan Koca, yapılan 43 bin 498 testten 2 bin 936 vakanın belirlendiğini duyurdu.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaştığı tablo ile birlikte "Test sayısındaki artışa kıyasla vaka sayısındaki artış öngörülebilir düzeyde. İyileşen hastalarımızın sayısı 44.000'i, toplam vaka sayımızın da üçte birini geçti. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Tedbirde ısrarcı olalım. " açıklamasında bulundu.