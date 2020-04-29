Koronavirüsü fırsat bildiler fiyatlar iki katına çıktı... Marketlerden pes dedirten künye oyunu

FİYATI 2'YE KATLADILAR ÇÜRÜK ÜRÜNLERİ PAKETLEDİLER

VATANDAŞ TEPKİLİ

ZAMMI GİZLEMEK İÇİN MARKETLERİN YENİ OYUNU

BAKANDAN NET UYARI

Koronavirüs salgınına karşı uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları ve Ramazan aynın gelmesiyle gıdaya olan talep bir anda arttı. Bu durumu fırsata çeviren marketler ise fiyatlara türlü bahanelerle zam üstüne zam yaptı, tepkilerden ve denetimlerden kaçmak için de künye oyununa başvurdu.Türkiye'de koronavirüs salgını ile mücadele aralıksız devam ederken bunu fırsata çevirmeye kalkan fırsatçılar da boş durmuyor. Salgınla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları ve Ramazan aynın gelmesi vatandaşın gıdaya olan talebini artırınca marketler fiyatlara bir anda 'virüs' zammı yaptı.Koronavirüs salgınını fırsata çevirme derdine düşen marketler fiyatları 2 katına çıkardı özellikle manav bölümünde 5 TL'lin altına ürün bulmak imkansız hale geldi. Öyle ki halde 4 lira olan domates marketlere 10 TL'ye, 2 lira olan salatalık 6 liraya, 4 lira olan biber 13 TL'ye, 7 TL olan yerli muz 15 TL'ye, halde en yüksek 8 TL'ye satılan çilek ise 15 TL'ye kadar satılmaya başlandı. Hatta bazı marketlerde çileğin fiyatı 20 TL'ye kadar çıktı. Bununla da yetinmeyen bazı marketler 'Seç-Al'ın yasaklanmasını da fırsat bilerek çürük ürünleri paketleyerek fahiş fiyatlara vatandaşa sattı.Havaların ısınması veberaber fiyatlarda düşüş beklediklerini dile getiren vatandaşlar ise 'diyerek tepkilerini gösterdi.Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüsle mücadele döneminde fırsatçılık yapanlara yönelikdedi.