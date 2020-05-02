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Sütçüler ilçemize bağlı Belence köyünde bazı vatandaşlarımızın Covid-19 testi pozitif çıkmıştır.Sütçüler İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği;Belence köyü, enfeksiyonun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla 01/05/2020 - 15/05/2020 tarihleri arasında 14 gün süreyle karantina altına alınmıştır.Bu süre boyunca köye giriş çıkışlar izne tabidir.Karara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi kapsamında idari para cezası ve adli işlem uygulanacaktır.Isparta'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Sütçüler ilçesine bağlı Belence köyü karantinaya alındı.Isparta Valiliğinden yapılan açıklamada, Belence köyünde bazı vatandaşların Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.Toplum sağlığını korumak amacıyla köyün 14 gün süreyle karantinada olacağı kaydedilen açıklamada, "Köye giriş çıkışlar bu süre boyunca izne tabidir. Karara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesince idari para cezası ve adli işlem uygulanacaktır." ifadelerine yer verildi.