AVM'ler ne zaman açılacak? Plan belli oldu... Alışverişte yeni dönem başlıyor

AVM

"SIKI TEDBİRLER ALACAĞIZ"

SİNEMA, RESTORAN VE ÇOCUK OYUN ALANLARI İKİNCİ PLANDA

Koronavirüs salgını sonrası tedbir amaçlı kapatılan alışveriş merkezleriyle ilgili konuşan Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, bilim kurulunun kararı ve gelen talepler doğrultusunda yakın zamanda AVM'lerin kademeli olarak 11 Mayıs ve 1 Haziran tarihlerinde açılabileceğini söyledi.Koronavirüs önlemleri kapsamında tedbir amacıyla kapatılan alışveriş merkezleri (AVM)'nin yeniden faaliyete başlamasıyla ilgili Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, açıklama yaptı.AVM'lerin ilk etapta kademeli olarak açılacağını ifade eden AYD Başkanı Altaş, 11 Mayıs ve 1 Haziran tarihlerini işaret etti.Alışveriş merkezleri hakkında pandemi olayının ortaya çıkmasından itibaren hızla kapanma kararı verildiğini hatırlatan Altaş,dedi.AVM'lerin açılmasıyla birlikte sıkı önlemler alacaklarını ifade eden Altaş,diye konuştu.diyen Altaş, AVM'lerdeki yiyecek ve eğlence alanlarına ilişkin ayrı bir parantez açtı.Altaş, "Kademeli geçişte özellikle sinema, restoran, çocuk oyun alanları İçişleri Bakanlığı tarafından kapatıldığı için yine bakanlık tarafından açılmaları gerekecek. Bu nedenle ilk etapta onların açılacağını düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.