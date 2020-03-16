Son dakika: Diyanet resmen duyurdu: Cemaatle namaza ara verilmiştir

Son dakika haberi: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs önlemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Erbaş, Camii ve mescitlerde cemaat ile namaz kılınmasına ara verildiğini duyurdu.



Erbaş'ın açıklamalarından satır başları:

Yeni tip corona virüs bulunduğu ortam insandan insana hızlı bir şekilde yayılarak, çok kısa bir zamanda salgın haline gelmediktedir. İlk buluştuğu andan itibaren fark edilemediği için tehlike oluşturmaktadır. Ülkemizde vaka sayısının artmaya başlaması ile birlikte tedbir olarak insanların bir araya geldiği organizasyonlar iptal edilmiştir. Camii ve mescitlerde cemaat ile kılınması durumunda riskin artacağı anlaşılmaktadır. Bu nedenle namazların evlerde kılınmasına dair varlık da bilinmektedir. Cuma namazı başta olmak züere camii ve mescitlerde namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir. Cuma yerine öğle namazı yeterlidir.



Ali Erbaş sözlerine şu şekilde devam etti:

''Umreciler arasından bir kişinin virüsü taşıdığının ortaya çıkmasından sonra devletimiz karantina kararı vermiştir. 390 civarında umrecinin Suudi Arabistan'dan bugün Türkiye'ye intikal edeceği biliyoruz. Camiilerin görevlileri gerekli tedbirleri alacak. Cemaatle namaz kılınmayacak. Bir müslüman kardeşimiz camiinin yakınında ise ferdi olarak tek başına namaz kılabilir.

Ayrıntılar geliyor...



