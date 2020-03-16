METEOROLOJİK UYARI
(ISPARTA İL GENELİNDE FIRTINA)
Başlama Zamanı : 17.03.2020 00:00 TSİ Bitiş Zamanı : 18.03.2020 23:59 TSİ
Yapılan son değerlendirmelere göre; Isparta il genelinde 17 Mart 2020 Sah günü sabah ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına (50-80 km/saat) yüksek kesimlerde yer yer tam fırtına (100 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
Meydana gelmesi muhtemel, çatı uçması, ağaç vç direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
BÖLGE TAHMİN ve UYARI MERKEZİ