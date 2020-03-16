METEOROLOJİK UYARI

(ISPARTA İL GENELİNDE FIRTINA)

Başlama Zamanı : 17.03.2020 00:00 TSİ Bitiş Zamanı : 18.03.2020 23:59 TSİYapılan son değerlendirmelere göre; Isparta il genelinde 17 Mart 2020 Sah günü sabah ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına (50-80 km/saat) yüksek kesimlerde yer yer tam fırtına (100 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.Meydana gelmesi muhtemel, çatı uçması, ağaç vç direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.