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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan çok önemli açıklama...

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan çok önemli açıklama...
ISPARTA
G.Tarihi: 11.05.2020 19:56
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Son dakika: Başkan Erdoğan açıkladı! 9 ile daha seyahat sınırlaması kalktı...
Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası alınan kararları açıkladı. Başkan Erdoğan, Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Tekirdağ'ın seyahat sınırladırılmasının kaldırıldığını açıkladı. Erdoğan ayrıca bu hafta "16-17-18-19 Mayıs'"ta da yine sokağa çıkma kısıtlandırılması uygulanacağını duyurdu.

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde; 
Artık yarısını geride bıraktığımız Ramazan-ı Şerifimizi bir kez daha gönülden tebrik ediyorum. Rabbimden Ramazan ayının bereketini, rahmetini üzerimizden eksik etmemesini diliyorum. 

"ANNELERİMİZİN ANNELER GÜNÜNÜ BİR KEZ DAHA TEBRİK EDİYORUM"
Önümüzdeki günlerde gizlenen leyle-i kadrinizi bir kez daha tebrik ediyorum. Elleri öpülesi tüm annelerimizin anneler gününü bir kez daha tebrik ediyorum. Hayatta pek çok şeyin ikamesi olabilir ama annenin ikamesi asla mümkün değildir.
Gönüllerini hoş tutmalıyız. Onlar hayatta iken gönüllerini almalarını, bizlerden razı olmalarını sağlamalıyız. Özellikle koronavirüs salgınlarında Batı ülkelerindeki en büyük dramlar maalesef bakım evlerinde yaşanmıştır.  

"EVDE BAKIM İHTİYACI OLAN YAŞLILARIMIZIN BAKIMLARINI EVDE SAĞLIYORUZ"
Türkiye'de kamuya ait huzur evlerinde hayatlarını sürdüren 27 bin üzerimizdeki vatandaşımıza her türlü ihtimamı gösteriyoruz. En düşük emekli maaşını 1500 TL'ye çıkartarak yaşlılarımıza ilave destek sağladık. Sağlık hizmetlerimizden yaşlılarımızı öncelikle yararlandırıyoruz. Evde bakım ihtiyacı olan yaşlılarımızın bakımlarını evde sağlıyoruz.
5 milyon yaşlı veya kronik hastalığı olan vatandaşımıza Vefa Sosyal Destek gruplarınca hizmet götürdük. Bu vatandaşlarımıza maske ve kolonya dağıtımına kadar pekçok hizmet verildi. Öğretmen, imam, polis, bekçi, jandarma başta olmak üzere 146 bin Vefa Sosyal Destek grubu kardeşimizin her birine milletim adına teşekkür ediyorum. 

BİZBİZE YETERİZ KAMPANYASI'NDA MİKTAR 2 MİLYAR LİRAYI BULDU
Ayrıca AK Parti, MHP, CHP ve diğer belediyelerde Vefa Sosyal Destek Yardımı'na örnek bir dayanışma sergilediler. Bizbize Yeteriz Kampanyamızda yaklaşık 2 milyar lirayı bulmuştur. Ramazan ayı sonu itibarıyla bitecek kampanyamıza bağışlarınızın sürmesini bekliyoruz.
Kırsal kesimdeki tarım ve hayvancılık işleriyle bağlantılı faaliyetlere zaten hiç ara vermemiştik. Hayvanlarını otlatmak için yaylalara çıkanların, arıcılıkla iştigal edenlerin, veterinerlerin, mevsimlik tarım işçilerin faaliyetlerini kolaylaştırdık. Şehirlerde yaşayanların evcil hayvanlarını gezdirebilmelerine, sokak hayvanlarını besleyebilmelerine imkan sağladık.
Ülkemizdeki ilk koronavirüs vakasının tespit edildiği 10 Mart'tan 2 ay geçti. Salgının küresel düzeyde yeniden yapılanma arayışlarının kapılarını araladığı bir süreci yaşıyoruz. 83 milyon hep birlikte verdiğimiz mücadeleyi başarıyla devam ettiriyoruz. İyileşen hasta sayımız toplam test sayımız katlanarak artıyor. Vatandaşlarımızın her birine şükranlarımı sunuyorum.
Bu güzel tablo bize salgın sürecindeki bazı kısıtlamaları kontrollü şekilde azaltarak hayatı normale döndürmeye yönelik adımları atmaya başladık. Dünya ile birlikte ülkemizde de hayatımızı belirli kurallara riayet ettirerek devam ettirmek zorunda olduğumuz yeni bir döneme girdik.
Türkiye'nin aralarında olduğu bazı ülkeler salgını kontrol altına alırken bazı ülkelerde salgın tüm hızıyla sürüyor, bazılarında yeni başlıyor. Maske kullanım, fiziki mesafeyi koruma, temizliye riayete uygun yeni düzene girmemiz gerekene işaret ediyor bize bu tablo. 

"TAMAMEN ESKİ GÜNLERE DÖNMÜYORUZ"
Vatandaşlarımız normalleşmeyi kesinlikle 10 Mart öncesi gibi algılamaması gerekiyor. Ülkemizde bugüne kadar salgın tehdidi sebebiyle 412 yerleşim yerini karantinaya almak zorunda kaldık. 300 karantina uygulaması sona erdi 112'sinde devam ediyor. Maske, fiziki mesafe, temizlik şartlarına uyulmadan biraraya gelen enfekte olaylarında zincirleme olarak yüzlerce, binlerce kişiye hastalık bulaştırabiliyor.
Zaruri bir işi olmadan dışarı çıkanlar, sokakta gereksiz kalabalıklar oluşturanlar virüsü kendi elleriyle besliyorlar. Bir kez daha altını çizmek gerekirse maskesiz olarak asla evin dışına adım atmayacağız. Sokakta, markette, işyerinde heryerde fiziki mesafeyi koruyacağız.
Kalabalık yerlerden olabildiği kadar uzak durup hayatı sadeleştireceğiz. Ellerimizi sık sık yıkayacağız. Dışarıdan eve döndüğümüzde kıyafetlerimiz dahil daha kapsamlı temizlik yapacağız.
Tamamen eski günlere geri dönmüyoruz sadece salgın şartlarında hayatımızı biraz daha kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Aldığımız tedbirleri, özellikle normalleşme adımlarını da gerektiğinde genişletecek, gerektiğinde sınırlandıracak şekilde dinamik bir şekilde yürüteceğiz.
Esnafımıza ve çalışanlarımıza ekmeklerini kazanabileceklerini evlerini geçindirebilecekleri şartları oluşturmaya çalışıyoruz. Sanayici, iş dünyamıza şartlarını çevirebileceği alan açmanın gayreti içersindeyiz. 6 ay süreyle ertelediğimiz SSK ve Bağ-Kur toplamı 40 milyar lirayı buldu. 

4 GÜN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI
Dün saat 11 ile 15 saatleri arasında 65 yaş üstü vatandaşlarımıza sokağa çıkma imkanı verdik. Bu vatandaşlarımızın kurallara uyarak görmekten memnun olduk. Cuma günü de 15-20 yaş grubu aynı imkandan yararlanacaktır. Herhangi bir olumsuzluk olmadığı sürece önümüzdeki haftalarda da uygulanacaktır. 16-17-18-19 Mayıs'ta yine sokağa çıkma kısıtlandırılması uygulanacaktır. 

9 ŞEHRİN GİRİŞÇIKIŞ SINIRLANDIRILMASI SONA ERDİ
Geçtiğimiz hafta 7 ilimizdeki şehirler arası giriş çıkış sınırlandırmasını sonlandırmıştık. Bu haftada yaptığımız değerlendirmede 9 şehirimiz için daha şehirler arası giriş çıkış sınırlandırmasını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Bunlar; Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Tekirdağ illerimizdir. 

EMEKLİLERE MAAŞ ÖDEMESİ
Emeklilerimizin maaş ödemelerini 15 maaştan itibaren yatırarak bayrama kadar bitireceğiz. Mayıs ayı işsizlik sigorta ödemelerini de öne çektik. 4.4 milyon vatandaşımıza biner lira nakit desteği verdik. İşsiz kalan vatandaşlarımıza yönelik 3. faz nakit desteği programında ödemeler başladı. Sayı 900 bini buldu. 

"MHP'Lİ KARDEŞLERİME VE SAYIN BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR EDİYORUM"
Dünyada olduğu gibi ülkemizde de güçlü liderlik güçlü devlet gerektirir. 15 Temmuz darbe girişimini milletimizle birlikte akamete uğrattıktan sonra Cumhur ittifakı ile yönetimimizi daha güçlü hale getirdik. MHP'li kardeşlerime, sayın Bahçeli ile Cumhur ittifakına destek veren tüm kesimlere şükranlarımı sunuyorum. Türkiye'nin maruz kaldığı tüm olaylara rağmen hiçbir oyun bu kutlu yürüyüşü bozmaya yetmeyecektir. Akdeniz ve Ege'deki tüm çıkarlarımızı korumaya devam edeceğiz. Yurt dışındaki finansal kuruluşları kullanarak ekonomimizi çökerteceklerini, ayaklarımıza pranga vuracaklarını düşünenleri hüsrana uğratmaya devam edeceğiz. Demokrasi ve hukuk içerisinde milletimizden istedikleri desteği bulamayanların darbeden dış müdahaleye kadar her türlü faşist desteğe sarılmaları beyhudedir.
 
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