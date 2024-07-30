1999 Sonrası Sigortalılar İçin EYT Mağdurlarına Müjde

Milyonlarca kişi EYT yasası ile emeklilik hayaline kavuşurken, sigorta giriş tarihleri 8 Eylül 1999 sonrasında olanlar ise bu şansı kaçırdı. Ancak, bu tarihten sonra sigortalı olanlar için erken emekli olma imkanları mevcut.

Yeni Emeklilik Şartları:

Kadınlar: 58 yaş ve 7 bin gün prim

58 yaş ve 7 bin gün prim Erkekler: 60 yaş ve 7 bin gün prim

Erken Emeklilik İmkanları:

Yıpranma Payı: Ağır işlerde çalışanlar, madencilik ve gazetecilik gibi mesleklerde sigortalı sürelerine gün eklenerek ve işe giriş tarihleri geriye çekilerek emekli olabilirler. Çocuklar Avantajı: Kadın çalışanlar, çocukları üzerinden prim kazanma imkanına sahip. 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2 bin 160 gün (6 yıl) kazanarak erken emekli olabilirler. Çocukların sigorta giriş tarihinden önce doğmuş olmaları şarttır. Askerlik Borçlanması: Erkekler, sigortalı olmadan önce yapılan askerlik borçlanması ile sigorta giriş tarihini geriye çekebilirler. Bu sayede en az 1 yaş daha erken emekli olabilirler. Kısmi Emeklilik: 15 yıl ve 3 bin 600 günü dolduranlar, kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartıyla emekli olabilirler. Bu imkan, sigorta girişi 9 Eylül 1999 öncesinde olanlar için geçerli. Sonrasında olanlar için prim 4 bin 500 gün ve yıl şartı 25'e çıkar. Malulen Emeklilik: İş yapabilme gücünü en az yüzde 60 kaybedenler, sağlık raporu alarak malulen emekli olabilirler. Bunun için en az bin 800 gün prim yeterlidir. Engelli Emekliliği: Engelli çalışanlar, en az yüzde 40 engellilik ile vergi indirimi almaları durumunda yaş şartına bakılmaksızın 15 yıl ve 3 bin 600 günden başlayarak emekli olabilirler. İşe giriş tarihlerine göre bu süre 18 yıl ve 4 bin 680 güne kadar çıkabilir.

Bu düzenlemelerle, sigorta giriş tarihleri 8 Eylül 1999 sonrasında olanlar da erken emeklilik imkanlarından faydalanabilirler.