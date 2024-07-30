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1999 Sonrası Sigortalılar İçin EYT Mağdurlarına Müjde

1999 Sonrası Sigortalılar İçin EYT Mağdurlarına Müjde
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1999 Sonrası Sigortalılar İçin EYT Mağdurlarına Müjde

Milyonlarca kişi EYT yasası ile emeklilik hayaline kavuşurken, sigorta giriş tarihleri 8 Eylül 1999 sonrasında olanlar ise bu şansı kaçırdı. Ancak, bu tarihten sonra sigortalı olanlar için erken emekli olma imkanları mevcut.

Yeni Emeklilik Şartları:

  • Kadınlar: 58 yaş ve 7 bin gün prim
  • Erkekler: 60 yaş ve 7 bin gün prim

Erken Emeklilik İmkanları:

  1. Yıpranma Payı:

    • Ağır işlerde çalışanlar, madencilik ve gazetecilik gibi mesleklerde sigortalı sürelerine gün eklenerek ve işe giriş tarihleri geriye çekilerek emekli olabilirler.

  2. Çocuklar Avantajı:

    • Kadın çalışanlar, çocukları üzerinden prim kazanma imkanına sahip. 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2 bin 160 gün (6 yıl) kazanarak erken emekli olabilirler. Çocukların sigorta giriş tarihinden önce doğmuş olmaları şarttır.

  3. Askerlik Borçlanması:

    • Erkekler, sigortalı olmadan önce yapılan askerlik borçlanması ile sigorta giriş tarihini geriye çekebilirler. Bu sayede en az 1 yaş daha erken emekli olabilirler.

  4. Kısmi Emeklilik:

    • 15 yıl ve 3 bin 600 günü dolduranlar, kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartıyla emekli olabilirler. Bu imkan, sigorta girişi 9 Eylül 1999 öncesinde olanlar için geçerli. Sonrasında olanlar için prim 4 bin 500 gün ve yıl şartı 25'e çıkar.

  5. Malulen Emeklilik:

    • İş yapabilme gücünü en az yüzde 60 kaybedenler, sağlık raporu alarak malulen emekli olabilirler. Bunun için en az bin 800 gün prim yeterlidir.

  6. Engelli Emekliliği:

    • Engelli çalışanlar, en az yüzde 40 engellilik ile vergi indirimi almaları durumunda yaş şartına bakılmaksızın 15 yıl ve 3 bin 600 günden başlayarak emekli olabilirler. İşe giriş tarihlerine göre bu süre 18 yıl ve 4 bin 680 güne kadar çıkabilir.

Bu düzenlemelerle, sigorta giriş tarihleri 8 Eylül 1999 sonrasında olanlar da erken emeklilik imkanlarından faydalanabilirler.

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