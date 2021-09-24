“SİZİN ORALARIN NESİ MEŞHUR” Programının Bu Haftaki Konuğu Isparta’ydı

Antalya Ticaret Borsası ile Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen programın bu haftaki konuğu Isparta oldu.Moderatörlüğünü Gürsel Cingöz’ün yaptığı ve Yöresel ürünleri gündeme getirmek amacıyla düzenlenen “Sizin Oraların Nesi Meşhur?” programına Borsamız Başkanı Ahmet Adar, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Genel Sekreteri Volkan Güler, Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yalçın Kurucu konuk olarak katıldı.Başkanımız Ahmet Adar, Isparta’nın 9 coğrafi işaretli ürünü bulunduğunu belirtirken, birçok ürünün de coğrafi işaret çalışmasının devam ettiğini söyledi. Borsamızın coğrafi işaret çalışmaları hakkında detaylı bilgiler veren Başkan Adar, ilimiz ürünlerini katma değerli hale getirmek için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Sayın Adar, “Isparta Ticaret Borsası olarak Isparta’nın ürünlerine sahip çıkıyoruz” dedi.