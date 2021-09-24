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KOVİD-19 ÇIKTIĞI İLK ÇIKTIĞI YERİ VE TARİHNİ AÇIKLADI

KOVİD-19 ÇIKTIĞI İLK ÇIKTIĞI YERİ VE TARİHNİ AÇIKLADI
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24 Eylül 2021 Cuma ülke ve dünya gündeminde dikkat çeken gelişmeleri ISPARTA HABER okuyucuları için derledik.

Çin salgını kasten başlattı
Eskiden Çin Komünist Partisi'nde yer alan Wei Jingsheng, İngiliz televizyonu Sky'a verdiği röportajda, Çin yönetiminin Kovid-19 salgınını kasten çıkardığını ve 2019'da Pekin'de yapılan Dünya Askeri Oyunlarını virüsü yaymak için kullandığını iddia etti.

Bebeğe Kovid-19 aşısı iddiasına soruşturma
İzmir'de bir aile hekimliği biriminde 1 aylık bebeğe Hepatit-B aşısı yerine yanlışlıkla Kovid-19 aşısı yapıldığı iddiası sonrası, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı sorumlu kişiler hakkında taksirle yaralamaya sebebiyet verme suçundan soruşturma başlattı.

FETÖ'cü medya imamı yakalandı
Kapatılan Zaman Gazetesinin bölge sorumlularından olan ve medya imamı olduğu iddia edilen şahsın yol kontrolünde polis tarafından yakalandığı açıklandı.

Öğretmenler antikor oranı yüzde 86
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, iki doz aşı olan ya da hastalanıp bağışıklık kazanıp antikor oluşturan öğretmen oranının yüzde 86 olduğunu açıkladı.

F-35'lerden vazgeçmiyoruz
ABD'li hukuk firması Arnold and Porter ile Türkiye arasında imzalanan "F-35 savaş uçağı programına katılımla ilgili lobicilik" sözleşmesi 1 yıl daha uzatıldı. Anlaşmada kapsamında hukuk firmasına 1,5 milyon dolar ödenecek.

Dolarda rekor
Dün Merkez Bankası'nın faizi düşürmesi sonrası yükselişe geçen dolar, bugün 8,85'e çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Kaldı 4 yedek
Beşiktaş'ta Francisco Montero üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri göstermesi nedeniyle Altay maçı kamp kadrosundan çıkarıldı. Beşiktaş maça sadece 4 yedekle çıkacak.
 
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