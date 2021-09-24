Çin salgını kasten başlattı

Bebeğe Kovid-19 aşısı iddiasına soruşturma

FETÖ'cü medya imamı yakalandı

Öğretmenler antikor oranı yüzde 86

F-35'lerden vazgeçmiyoruz

Dolarda rekor

Kaldı 4 yedek

Eskiden Çin Komünist Partisi'nde yer alan Wei Jingsheng, İngiliz televizyonu Sky'a verdiği röportajda, Çin yönetiminin Kovid-19 salgınını kasten çıkardığını ve 2019'da Pekin'de yapılan Dünya Askeri Oyunlarını virüsü yaymak için kullandığını iddia etti.İzmir'de bir aile hekimliği biriminde 1 aylık bebeğe Hepatit-B aşısı yerine yanlışlıkla Kovid-19 aşısı yapıldığı iddiası sonrası, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı sorumlu kişiler hakkında taksirle yaralamaya sebebiyet verme suçundan soruşturma başlattı.Kapatılan Zaman Gazetesinin bölge sorumlularından olan ve medya imamı olduğu iddia edilen şahsın yol kontrolünde polis tarafından yakalandığı açıklandı.Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, iki doz aşı olan ya da hastalanıp bağışıklık kazanıp antikor oluşturan öğretmen oranının yüzde 86 olduğunu açıkladı.ABD'li hukuk firması Arnold and Porter ile Türkiye arasında imzalanan "F-35 savaş uçağı programına katılımla ilgili lobicilik" sözleşmesi 1 yıl daha uzatıldı. Anlaşmada kapsamında hukuk firmasına 1,5 milyon dolar ödenecek.Dün Merkez Bankası'nın faizi düşürmesi sonrası yükselişe geçen dolar, bugün 8,85'e çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.Beşiktaş'ta Francisco Montero üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri göstermesi nedeniyle Altay maçı kamp kadrosundan çıkarıldı. Beşiktaş maça sadece 4 yedekle çıkacak.