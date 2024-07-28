Site ve Apartman Otoparklarında Yeni Karar: Şarj İstasyonları İçin Bürokraside Kolaylık

Ülkemizde her geçen gün artan elektrikli araç sayısı, şarj istasyonları konusunda yeni düzenlemeler yapılmasını gerektirdi. Site ve apartman otoparklarında elektrikli araç şarj istasyonlarının kurulumu ile ilgili önemli bir adım atıldı.

Bakanlık’tan Gelen Kritik Karar: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, şarj istasyonları konusunda yaşanan bürokratik zorlukları hafifletmek adına yeni bir karar aldı. Bu karar kapsamında, site ve apartmanlarda ortak alanlarda şarj istasyonu kurulumu için artık maliklerin beşte dördünün rızası aranmayacak.

Kabul Edilen Yeni Düzenlemeler:

Ruhsat Gerektirmeyen Yapılar: Şarj istasyonlarının ruhsat gerektiren bir yapı niteliğinde olmadığı belirtildi. Kat Mülkiyeti Kanunu: 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 19. maddesine göre maliklerin beşte dördünün rızası gerekmeyecek. Çoğunluğun Kararı Yeterli: 42. maddeye göre, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğunun kararı ile şarj istasyonları kurulabilecek.

Detaylar:

Site ve apartmanların açık veya kapalı otopark alanlarında elektrikli araç şarj ünitelerinin kurulumu için kat malikleri kurulunda çoğunluğun kararı yeterli olacak.

Yangın ve elektrik tedbirleri alınmış, sökülüp takılabilir nitelikteki şarj üniteleri ruhsat gerektiren yapılar arasında sayılmıyor.

Bu yeni düzenleme, elektrikli araç sahiplerinin şarj istasyonu kurulumunda karşılaştıkları bürokratik zorlukları ortadan kaldırarak, elektrikli araç kullanımını teşvik etmeyi amaçlıyor.