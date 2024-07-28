Emekli Aylığına Zam: Meclis'te Kabul Edildi

Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin Görüşmeleri

TBMM Genel Kurulunda, Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor. Bu kapsamda, teklifin ikinci bölümünde yer alan iki madde kabul edildi.

Kabul Edilen Maddeler:

28. Madde:

Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı %2,25 olarak belirlendi.

Bu oranı %1,5'e kadar indirmeye veya %2,5'e kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkili kılındı.

29. Madde:

Yaşlılık, malullük, ölüm aylığı ödenenlere ve hak sahiplerine dosya bazında öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltildi.

Bu hüküm, temmuz ödeme döneminden itibaren uygulanacak.

Bu düzenlemeler, emeklilerin aylık gelirlerini artırarak ekonomik anlamda rahatlama sağlamayı hedefliyor.