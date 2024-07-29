Isparta Jandarma’dan Uyuşturucu Operasyonu

Isparta İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Isparta Merkez ilçesinde bir şahsın yasa dışı kenevir ekimi yaptığı bilgisi üzerine, 25 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda önemli bir başarıya imza atıldı.

Operasyon sırasında, şüpheli şahısla birlikte 65 kök Skunk bitkisi ve 15 gram Skunk tohumu ele geçirildi. Şüpheli hakkında Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti suçundan adli işlem başlatıldı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliğini sağlama ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü operasyonel faaliyetlerine kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



