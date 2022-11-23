ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde kadına ve çocuğa şiddete karşı şiir dinletisiyle farkındalık oluşturuldu.25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla farkındalık amacıyla Eğirdir'de şiir dinletisi düzenlendi. Eğirdir Sosyal Hizmet Merkezi tarafından gerçekleştirilen etkinliğe Eğirdir Kaymakam vekili Atabey Kaymakamı Yunus Emre Akpınar, Eğirdir Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Savran, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hakan Çelebioğlu, Eğirdir Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü Nurgül Türker, Malmüdürü Mustafa Okka ve çok sayıda davetli katıldı. Eğirdir Sosyal Hizmet Merkezi personelleri ve programa davet edilen yazarlar şiirler okudu. Dinletide şiirlerle çocukluktan yetişkinliğe yaşanan duygusal ve fiziksel şiddete dikkat çekildi.Eğirdir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Jale Gözübenli, "Şiir diliyle insanlara 'şiddete hayır' dedik. Hem çocuk istismarını hem kadına şiddeti anlattık. Gayet güzel, hoş bir program oldu tüm ekibime teşekkür ederim" dedi.