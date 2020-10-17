Sığırlarda Verimliliğinin Arttırılması Projesi İşletme Ziyaretleri Devam Ediyor



Tarım ve Orman Bakanlığınca, ülkemizin damızlık ve kasaplık hayvan ihtiyacının karşılanması ve damızlık ve besilik hayvan ithalatının azaltılması amacıyla 2019-2023 yıllarını kapsayan "Sığırlarda Döl Verimliliğinin Artırılması" çalışmaları başlatılmıştır.



Bu kapsamda, Sığırlarda Döl Verimliliğinin Artırılması faaliyetleri ile ilgili olarak Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerince İlimiz genelinde işletme ziyaretlerine devam edilmektedir.



Yapılan bu ziyaretler kapsamında, Isparta Merkeze bağlı Bozanönü köyünde bulunan hayvancılık işletmeleri ziyaret edilerek işletme sahipleri ve bakıcılarına işletmelerinin döl verimi konusunda bilgilendirme çalışması yapılmıştır.



Hayvancılık işletmelerinde sığırlarda döl verimindeki kayıpların azaltılması ve buzağı kayıpların önüne geçilmesi için, Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Tarım ve Orman Bakanlığı Döl Verimini İzleme Sisteminden (DVİS ) il, ilçe, köy, mahalle hatta işletme bazlı; toplam boğa altı dişi sayısı, gebe ve doğurması olası dişi sayısı, sürü yaşı ortalaması, gebe sayısı gibi veriler ile döl verimliliğinin ölçütleri olan en kısa ve en uzun ilk buzağılama yaşı, en kısa ve en uzun servis periyodu, en kısa ve en uzun buzağılama aralığı ve gebelik başına tohumlama sayısı gibi veriler düzenli olarak alınarak yakından takip edilmekte, verim kaybının fazla olduğu belirlenen işletmeler yakın takibe alınarak, sorunların tespiti ve çözümüne yönelik çalışmalar yapılmaktadır.



Bu çalışmalarda, işletme sahipleri ve hayvan bakıcılarına, döl veriminde gerekli kriterlere ulaşılabilmesinin önündeki engel olan, bakım ve beslemedeki eksiklikler, uygulayıcı hataları ve bulaşıcı hayvan hastalıkları konusunda bilgilendirme yapılmakta ve işletme karlılık oranının artırılması, dolayısıyla ülke hayvancılığının gelişmesi amaçlanmaktadır.



İlimizdeki hayvancılık işletmelerinin döl verimi konusunda istenilen değerlere ulaşılabilmesi için İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün işletme ziyaretleri ve bilgilendirme çalışmaları devam edecektir.



Eyup ADIGÜZEL İl Müdürü





