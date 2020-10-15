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Salgın hastalık Korona'da ölü sayısı ve son durum açıklandı

Salgın hastalık Korona'da ölü sayısı ve son durum açıklandı
ISPARTA
G.Tarihi: 15.10.2020 19:14
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Son dakika haberi: 15 Ekim koronavirüs tablosu! Hasta, ölü sayısı ve son durum açıklandı

Son dakika: Sağlık Bakanlığı tarafından 15 Ekim koronavirüs tablosu, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 116 bin 103Kovid-19 testi yapıldı, 1.693 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 66 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Bakan Koca tabloyla ilgili 'Hasta sayısını tedbirlere birlikte uyarak azaltabiliriz' dedi.

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’deki güncel korona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 66 kişi korona virüsten hayatını kaybederken, toplam can kaybı 9 bin 080’e yükseldi.
15 Ekim koronavirüs tablsou, vaka, can kaybı sayısı ve son durum
İYLEŞEN HASTA SAYISI 299 BİN 679'A YÜKSELDİ
Kovid-19 ağır hasta sayısının 1.408 olduğu son 24 saatte 1.311 kişinin tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 299 bin 679'e yükseldi.
BAKAN KOCA: AĞIR HASTA SAYIMIZ DURAĞAN SEYRİNE DEVAM EDİYOR
Bakan Koca 15 Ekim tablosuyla ilgili "Toplamda 12 milyondan fazla test yapıldı. Bugün tespit edilen 1.693 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız durağan seyrine devam ediyor. Filyasyon, izolasyon eksiksiz devam ediyor. Hasta sayısını tedbirlere birlikte uyarak azaltabiliriz. Kazanan biz olacağız." ifadelerini kullandı.

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