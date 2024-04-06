Sigaraya İlk Zam, Ardından İndirim: İşte Güncel Fiyat Listesi

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sigara fiyatlarına ilişkin önemli bir gelişmeyi sosyal medya hesabı üzerinden duyurarak güncel fiyat listesini paylaştı. JTİ isimli sigara grubunda önce zam yapıldı ancak sonrasında indirime gidildiği açıklandı.Dündar, JTI isimli sigara grubunda yapılan indirimi şu sözlerle duyurdu: "JTI ay firmasının ikinci kez revize ettiği liste tüketiciler için iyi bir gelişme ama biz bayiler için çile ve eziyete dönüşmüş oluyor ve sitemizde sürekli değişiklik yapmak zorunda kalıyoruz, müşteri ile de dalga geçiyor Muş gibi olacak. Arkadaşlar; Winston’larda bir değişiklik yok. Camel Slender'da 1 TL, Mc ve Ld ürünlerinde ise 1 TL indirime gidildi. İşte en son güncel liste. Daha da değişmez ise. Tadını kaçırdı firmalar iyiden iyiye."Bu gelişme, sigara fiyatlarında yaşanan değişikliklerin hem tüketiciler hem de bayiler üzerindeki etkilerini göstermesi açısından önem taşıyor. Güncel fiyat listesi, sigara tüketenlerin ve sektörde faaliyet gösterenlerin yakından takip ettiği bir konu olmaya devam ediyor.