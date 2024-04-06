Google Arama'nın Yeni Dönemi: Premium Seçenekler Geliyor!

Google, Arama hizmetine yeni bir boyut kazandırmak üzere Premium bir seçenek sunmaya hazırlanıyor. Bu gelişmeyle birlikte, kullanıcılar daha gelişmiş yapay zeka özelliklerine erişim sağlayabilecekler.

Google, uzun bir süredir internet arama motoru alanında ücretsiz hizmet sunarak lider konumunu koruyordu. Ancak, yakın zamanda ortaya atılan ücretli Google Arama özelliği iddiaları gerçek olacak gibi görünüyor.

Yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, Google yapay zeka destekli bir Premium arama hizmeti üzerinde çalışıyor. Bu hizmet, Google Gemini platformuyla entegre edilecek ve şirketin gelir modeline yeni bir boyut kazandıracak.

Premium abonelik, kullanıcılara daha gelişmiş yapay zeka özelliklerinin yanı sıra reklam gösterimine de olanak sağlayacak. Ancak, reklamsız ve temel arama özelliklerini tercih eden kullanıcılar için herhangi bir ücret talep edilmeyecek.

Bu yeni gelişmeyle birlikte, Google Arama kullanıcıları daha kişiselleştirilmiş ve gelişmiş arama deneyimi yaşayacaklar. Premium abonelikle sunulan özelliklerin detayları ve fiyatlandırma politikaları henüz açıklanmamış olsa da, kullanıcıların bu yeni seçenekten ne gibi faydalar sağlayabileceği merak konusu.