Bayramda Yola Çıkacaklar Dikkat: Egzoz Muayenesi Yaptırmayanlara Cezalar Artıyor!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin açıklamasına göre, şimdilik 1 milyon araca ceza kesildiği bildirildi. Bayram öncesi yapılan bu uyarılar, araç sahiplerini egzoz muayenesi konusunda dikkatli olmaya çağırıyor.

Trafikte kaynaklanan hava kirliliğini azaltmak amacıyla tüm illerde uygulanan Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) kapsamında egzoz muayenesi denetimleri yapılıyor. Bu denetimlerde egzoz muayenesi yaptırmayan araçlara idari yaptırımlar uygulanıyor.

Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, EGEDES sistemiyle trafikte egzoz muayenesi yaptırmayan araçların tespit edildiğini belirtti ve yaklaşık 1 milyon araca idari yaptırım uygulandığını paylaştı.

Egzoz emisyon ölçümü yaptırmamanın cezasının 9 bin 943 TL olduğunu belirten Çevre ve Şehircilik Uzmanı Hasan Ege, vatandaşları egzoz muayenesi konusunda duyarlı olmaya davet etti. Ege, araç sahiplerine ölçüm sürelerini e-Devlet üzerinden takip etmelerini de önerdi.

Bu gelişmeyle birlikte, egzoz muayenesi yapmayan araç sahiplerinin cezalarının arttığı ve bu konuda daha hassas davranılması gerektiği vurgulanıyor. Bayram tatili öncesinde araç sahiplerinin egzoz muayenelerini yaptırmaları önem taşıyor, aksi halde yüksek miktarda ceza ödemeleri gerekebilir.