Sigara Fiyatlarına Yeni Zam Geliyor: Tarih ve Tutar Belli Oldu

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammının ardından sigaraya yeni bir zam daha geliyor. Temmuz ayında sigara fiyatlarına yansıtılan ÖTV zammının ardından, ağustos ayında da yeni zamlar bekleniyor.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Tele1'den Egehan Erkün'e yaptığı açıklamada, temmuz ayında sigaraya yapılan zamların 8-9 TL bandında olması gerektiğini belirtti. Ancak Philip Morris grubunun fiyat listesine düşük tutarda zam yapması nedeniyle diğer grupların da zamları kısarak ileri bir döneme bıraktığını söyledi.

Dündar, bu durumun tekel bayi işletmecilerini zor durumda bıraktığını ifade etti ve "Ortalama 4-5 TL daha zam gelecek. Ağustosun ilk 2 haftası içinde gelmeye başlar," dedi.

Temmuz ayında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon verisinin ardından, alkollü içki ve sigaraya yansıtılan ÖTV tutarı yüzde 47.39'a yükselmişti. Bu artışın ardından sigara fiyatlarında bir zam daha bekleniyor.