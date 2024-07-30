Velilere Büyük Tuzak! Çocukların Zekasıyla Oynuyorlar

Anne ve babalara uzmanlardan çok net uyarı geldi; okullardaki bu pazarlama yöntemine dikkat! Çocukların erken yaşlarda gelişimlerini desteklemek için anaokulu seçimi önemli bir karar. Ancak bazı anaokulları, velilerin bu hassasiyetini fırsat bilerek, IQ testleri gibi yöntemlerle çocukları üstün zekalı olarak göstermeye çalışıyor.

Bu durum, velilerin dikkatini çekmek ve onları çocuklarının eğitimi konusunda yanıltmak amacıyla kullanılabiliyor. Uzmanlar ise, 0-6 yaş arası çocuklara bu tür testlerin uygulanmasının doğru olmadığını, çünkü bu yaşlarda yapılan testlerin güvenilir ve geçerli olmadığını belirtiyor.

Zeka Testleri 3 ile 5 Yaşında Uygulanmamalı

Erken yaşlarda, özellikle anaokulu çağındaki çocuklar için yapılan IQ testleri, çocukların gelişimleri üzerinde yanıltıcı sonuçlar verebileceği konusunda uzmanlar uyarıyor. Veliler, çocuklarının zeka seviyelerini belirlemek amacıyla bu tür testlere başvurmak isteyebilir; ancak 3 ile 5 yaş arasındaki çocuklarda bu testlerin doğruluk ve geçerliliği düşüktür.

Çocuk gelişimi uzmanları, bu yaş grubundaki çocuklara yönelik olarak zeka testlerinin yerine, çocuğun sosyal, duygusal ve motor becerilerini destekleyecek aktivitelerin tercih edilmesi gerektiğini belirtiyor. Dolayısıyla, IQ testi yaptıklarını iddia eden anaokulları yerine, çocukların bütün yönlerden gelişimine odaklanan eğitim kurumlarına yönelmek daha sağlıklı bir tercih olacaktır.

“Anaokulunda Üstün Zekâ Testleri Yapılmamalı”

Çocuk Psikoloğu Zeynep Kaynak, anaokulunda üstün zeka testlerinin yapılmaması gerektiğini ifade ederek, "Bu çağdaki çocukların üstün zekâ testleriyle ailenin çocuğu etiketleme durumu söz konusu olabiliyor," dedi. Ayrıca, aileye "Çocuğun zekâsı şu," diye söylenmesini de etik bulmadığını belirtti. Zeka testleri için ilkokul çağlarını beklemenin daha doğru olduğunu belirtti.

"Etiketleme Zararlıdır"

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Yelda Tan, üstün zekâlı çocukların aileleri için önemli tavsiyelerde bulundu. Dr. Tan, ailelerin çocuklarına "Sen çok değerlisin, sen üstün zekâlısın" gibi ifadelerle yaklaşmaktan kaçınmaları gerektiğini vurguladı. Bu tür bir etiketlemenin, çocuğun psikolojik baskı altında hissetmesine ve sosyal becerilerinin gelişiminde sorunlara yol açabileceğine dikkat çekti.

Ayrıca, Dr. Tan, ailelere çocuklarının diğer alanlardaki gelişimlerini de desteklemeleri gerektiğini, böylece çocuğun kendini daha dengeli ve sağlıklı bir şekilde geliştirebileceğini hatırlattı. Bu yaklaşımın çocuğun hem akademik hem de sosyal anlamda sağlıklı bir birey olarak büyümesine katkıda bulunacağını ifade etti.

Gelişim Testleri ile Karıştırılıyor

Zeka testlerinin okul ortamında değil, psikologlar eşliğinde klinik ortamda yapılması gerektiğini söyleyen Uzman Psikolog Gül Demiray, "Zeka testleri, değerlendirmesi kolay olmayan testler. Aileler tarafından gelişim testleri ile zeka testleri karıştırılıyor. Çünkü 3-4 yaşa zeka testi yapılabilir mi diye ailelerden sorular geliyor. 6 yaş ve sonrası için uygulanmalı," şeklinde konuştu.