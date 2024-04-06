Sigara Fiyatlarına Yeni Zam

Detaylar:Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, BAT markalı sigaralara yapılan zam miktarını açıkladı. En düşük fiyatlı sigaranın 56 TL, en yüksek fiyatlı sigaranın ise 72 TL olduğu belirtildi. Son dönemde, tüketici ürünlerine yönelik fiyat artışlarının devam ettiği gözlemlenirken, geçtiğimiz günlerde Winston marka sigaralara 8 TL'lik bir fiyat artışı yapılmıştı. Bugün itibarıyla, Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği'nin açıkladığı zamla birlikte, BAT marka sigaraların fiyatlarında 6 ile 8 TL arasında bir artış gerçekleşmiş oldu. İşte, güncellenen fiyat listesi: