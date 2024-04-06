"Sigara Fiyatlarına Yeni Zam: Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği'nden Yeni Fiyat Listesi!"
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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, BAT markalı sigaralara yapılan zam miktarını açıkladı. En düşük fiyatlı sigaranın 56 TL, en yüksek fiyatlı sigaranın ise 72 TL olduğu belirtildi. Son dönemde, tüketici ürünlerine yönelik fiyat artışlarının devam ettiği gözlemlenirken, geçtiğimiz günlerde Winston marka sigaralara 8 TL'lik bir fiyat artışı yapılmıştı. Bugün itibarıyla, Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği'nin açıkladığı zamla birlikte, BAT marka sigaraların fiyatlarında 6 ile 8 TL arasında bir artış gerçekleşmiş oldu. İşte, güncellenen fiyat listesi:- DUNHILL, DOUBLE BLUE: 72 TL
- KENT SWİTCH, DARK BLUE: 60 TL
- KENT D RANGE, BLUE, GREY, BLUE LONG, GREY LONG: 61 TL
- KENT DARK BLUE, DARK BLUE LONG, SWİTCH: 61 TL
- KENT BLUE, WHITE: 65 TL
- KENT SLIMS, (TÜM ÜRÜNLER): 67 TL
- ROTHMANS, TÜM ÜRÜNLER: 57 TL
- TEKEL 2000, TÜM ÜRÜNLER: 56 TL
- TEKEL 2001, TÜM ÜRÜNLER: 61 TL
- VICEROY, TÜM ÜRÜNLER: 61 TL
- PALL MALL, TÜM ÜRÜNLER: 61 TL
- MALTEPE & SAMSUN: 61 TL