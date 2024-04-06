Türk Kadınlar Birliği, İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ramazan Yardımında Bulundu

Isparta'nın önde gelen sosyal yardım kuruluşlarından biri olan Türk Kadınlar Birliği, Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım eli uzattı. Şube Başkanı Semiramis Zehra Karataş, yaptığı açıklamada, Birliklerinin üyeleri, gönüllüler ve hayırsever vatandaşların katkılarıyla çok sayıda ihtiyaç sahibi aileye ayni ve nakdi yardımlarda bulunduğunu belirtti.

Karataş, yaklaşık 100 aileye 65 bin lira yardım yapıldığını ifade ederek, "Mübarek Ramazan Ayı dolayısıyla Birliğimize üye kadınların yanı sıra gönüllüler ve hayırsever vatandaşların katkıları ile bu yıl çok sayıda ihtiyaç sahibi aileye yardımda bulunduk" dedi.

Yardıma muhtaç ailelerin tespitinde önceliklerinin gerçek ihtiyaç sahipleri olduğunu vurgulayan Karataş, hayırsever vatandaşların fitre, zekat ve yardımlarının ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıldığını belirtti. Ayrıca, bazı ihtiyaç sahiplerine 500 ve 1000 TL yüklü alışveriş kartları dağıtıldığını ve Türk Kadınlar Birliği burs alan öğrencilere bayram harçlığı verildiğini dile getirdi.

Karataş, yardımlarını esirgemeyen hayırsever vatandaşlara teşekkür ederek, "Yaptıkları yardımları Allah kabul etsin diyorum. Türk Kadınlar Birliği olarak bundan sonra da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik yardım ve desteklerimiz devam edecek" dedi.

Geçtiğimiz yıllarda da sosyal sorumluluk projelerine öncülük eden Türk Kadınlar Birliği'nin faaliyetleri, toplumun her kesimi tarafından takdirle karşılanıyor.