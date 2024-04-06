

"Emekliye Çifte Bayram: İş Bankası'ndan İki Ödeme Birden Yolda!"



Detaylar:



Emeklilerin yüzünü güldüren haber, bayram öncesi İş Bankası'ndan geldi. Banka, Nisan ayı için geçerli olan emekli promosyon rakamlarını açıklayarak milyonlarca emekli vatandaşı ilgilendiren bir adım attı. Emekli promosyon rakamlarında rekabetin artmasıyla birlikte, bankaların en yüksek promosyon rakamlarını sunmaları tercih edilme oranlarını artırdı.



İş Bankası'nın emekli promosyon rakamları şu şekildedir:

- 10.000 TL'ye kadar olanlar için 5.000 TL

- 10.000 TL - 15.000 TL arasında olanlar için 8.000 TL

- 15.000 TL - 20.000 TL arasında olanlar için 10.000 TL

- 20.000 TL ve daha fazla olanlar için 12.000 TL



Bu promosyonlar, 28 Mart - 30 Nisan 2024 tarihleri arasında İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını bankaya taşıyan SGK emeklileri için geçerlidir. Emekliler, bu avantajlardan yararlanmak için emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almaları ve promosyon esas emekli maaşlarını banka hesaplarına aktarmaları gerekmektedir.



Bu adımla birlikte, emeklilere sunulan bu özel fırsatlarla mali durumlarına katkı sağlanması ve bayram öncesinde çifte bayram yaşamaları hedeflenmektedir.